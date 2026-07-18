Cierran ruta entre Hacienda de Las Flores y Ciudad Peronia

Autoridades de tránsito de Villa Nueva hicieron un llamado a la prevención, destacando que la ruta entre Hacienda de Las Flores y Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, permanece cerrada por trabajos de aplicación de asfalto. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informó que la ruta también conduce hacia el sector de El Calvario, por lo que dan el apoyo necesario para los usuarios de la vía.
La comunicadora compartió imágenes en las que se ve como las cuadrillas de trabajadores y la maquinaria especial labora en el área. Los encargados de la obra aplican el asfalto desde muy temprano, por lo que se sugiere el uso de rutas alternas.
Santos agregó que los trabajos en la citada ruta a Ciudad Peronia empezaron a las 5:00 horas, por lo que hizo un llamado a respetar las restricciones en el área. La vocera añadió que como autoridad vial estarán atentos a la reapertura de la ruta, para avisar a la población el momento exacto en el que se reanuden las operaciones.
"Los agentes de tránsito de la PMT de Villa Nueva supervisan diferentes sectores de nuestro municipio", indicó Santos, al resaltar las labores que hace el personal de esa entidad para ayudar a que el tránsito se mantenga fluido en el sector.
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Rutas alternas hacia Ciudad Peronia
Santos aseguró que por el momento no se han reportado inconvenientes, gracias a que los usuarios de la vía están respetando las señales temporales instaladas en el sector. Asimismo, reveló que para llegar a Ciudad Peronia, los residentes del área pueden hacer uso del Bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, como vía alterna.
La comunicadora instó a los conductores para que obedezcan los cierres vehiculares, ya que el objetivo es aplicar asfalto en este sector, para garantizar la seguridad vial. Asimismo, resaltó que buscan acortar los tiempos en el tránsito de los vecinos de Ciudad Peronia que viajan hacia la ruta CA-9 y viceversa.