 Anuncian cierre temporal de ruta en Sacatepéquez

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Nacionales

Anuncian cierre temporal de ruta en Sacatepéquez

Las lluvias recientes y el sismo obligaron el cierre de la ruta entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

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El camino que conduce hacia el Hato sufrió daños en el que ya existía un socavamiento en el sector., Foto Municipalidad de San Bartolomé M.A.
El camino que conduce hacia el Hato sufrió daños en el que ya existía un socavamiento en el sector. / FOTO: Foto Municipalidad de San Bartolomé M.A.
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La Unidad de Conservación Vial (COVIAL), informó sobre el cierre temporal en ambos sentidos de la ruta RD-SAC-10-02, a la altura del kilómetro 33.5, conexión entre San Bartolomé Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), informó que en dicho sector se suscitó un socavamiento en el costado de la carretera.

Actualmente, COVIAL ejecuta un proyecto de obra civil para construir un muro de contención mecánicamente estabilizado, el cual protegerá la ruta y recuperará la estructura del pavimento, indicó dicha cartera.

Debido a las lluvias recientes, las vibraciones del tránsito vehicular y el sismo registrado la mañana del 17 de julio, se desprendieron secciones adicionales del talud.

Por recomendación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), y en coordinación con las Municipalidades de San Bartolomé Milpas Altas y de La Antigua Guatemala, se determinó el cierre inmediato como medida preventiva para resguardar la vida de los usuarios y de los trabajadores.

A quienes se dirigen a los lugares turísticos de la aldea El Hato, se les recomienda ingresar por la RN-10 (bajada de Las Cañas) hacia Antigua Guatemala y luego subir por la carretera del Cerro de La Cruz, hasta llegar a la aldea El Hato.

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En San Marcos (12), Quetzaltenango (11) y Sololá (9) se ha tenido mayor cantidad de incidentes tras la jornada sísmica.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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