 Anuncian trabajos de reparación vial en ruta a El Salvador

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
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USA USA
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Australia AUS
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25/06 20:00 HS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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20/06 11:00 HS
Sweden SWE
45+
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
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Belgium BEL
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21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
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26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
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Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
Algeria ALG
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Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Anuncian trabajos de reparación vial en Carretera a El Salvador

Autoridades anunciaron que durante este sábado y domingo se desarrollarán trabajos viales en los kilómetros 26.1 y 23.9 de la Carretera a El Salvador.

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Covial realiza trabajos similares en el km 67.7 de la carretera CA-2-Occidente, en el departamento de Escuintla., COVIAL-CIV.
Covial realiza trabajos similares en el km 67.7 de la carretera CA-2-Occidente, en el departamento de Escuintla. / FOTO: COVIAL-CIV.
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La Unidad de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV) informó, este sábado 20 de junio de 2026, que realizarán trabajos de renovación de asfalto en la Carretera a El Salvador durante este fin de semana. La entidad precisó que trabajarán en dos tramos durante el día y la noche, con diferentes horarios.

La entidad indicó que realizan las acciones "con el objetivo de avanzar en las labores de renovación asfáltica y mantenimiento mayor". Asimismo, explicaron que adecuaron las jornadas de construcción para no afectar la alta carga vehicular del sector.

Las autoridades indicaron que los trabajos se realizarán desde este sábado 20 de junio de 2026, hasta el domingo 21 de junio de 2026 bajo la siguiente planificación.

La jornada diurna se desarrollará los dos días, desde las 5:00 horas hasta las 16:00 horas. Mientras tanto, la jornada nocturna se realizará desde las 21:00 horas, hasta las 4:00 del día siguiente.

En otras noticias consulte: El Gobierno destacó que este mecanismo constituye una respuesta integral de la administración de Arévalo para atender una deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto armado interno y sus familias.

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El Gobierno destacó que este mecanismo constituye una respuesta integral de la administración de Arévalo para atender una deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto armado interno y sus familias.

Tramos afectados por los trabajos viales

Los tramos afectados son dos, el primero inicia en el kilómetro 26.1 hasta el 25.6. con sentido hacia la Ciudad Capital. El segundo tramo es el del kilómetro 23.9 con sentido hacia la capital; en este último, solo se trabajará desde las 21:00 horas del sábado, hasta las 4:00 horas del domingo.

COVIAL también informó que los trabajos nocturnos restantes se realizarán a partir del lunes 22 de junio en horario nocturno para no afectar el paso de los usuarios de la vía. Esas acciones se desarrollarán desde las 21:00 horas, hasta las 4:00 de la madrugada del día siguiente.

"Agradecemos su comprensión y colaboración. Les recordamos manejar con precaución y concentración plena, respetar a los agentes que regularán el tránsito", solicitaron las autoridades de COVIAL en un comunicado.

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