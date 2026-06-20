Anuncian trabajos de reparación vial en ruta a El Salvador

La Unidad de Conservación Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (COVIAL-CIV) informó, este sábado 20 de junio de 2026, que realizarán trabajos de renovación de asfalto en la Carretera a El Salvador durante este fin de semana. La entidad precisó que trabajarán en dos tramos durante el día y la noche, con diferentes horarios.
La entidad indicó que realizan las acciones "con el objetivo de avanzar en las labores de renovación asfáltica y mantenimiento mayor". Asimismo, explicaron que adecuaron las jornadas de construcción para no afectar la alta carga vehicular del sector.
Las autoridades indicaron que los trabajos se realizarán desde este sábado 20 de junio de 2026, hasta el domingo 21 de junio de 2026 bajo la siguiente planificación.
La jornada diurna se desarrollará los dos días, desde las 5:00 horas hasta las 16:00 horas. Mientras tanto, la jornada nocturna se realizará desde las 21:00 horas, hasta las 4:00 del día siguiente.
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Tramos afectados por los trabajos viales
Los tramos afectados son dos, el primero inicia en el kilómetro 26.1 hasta el 25.6. con sentido hacia la Ciudad Capital. El segundo tramo es el del kilómetro 23.9 con sentido hacia la capital; en este último, solo se trabajará desde las 21:00 horas del sábado, hasta las 4:00 horas del domingo.
COVIAL también informó que los trabajos nocturnos restantes se realizarán a partir del lunes 22 de junio en horario nocturno para no afectar el paso de los usuarios de la vía. Esas acciones se desarrollarán desde las 21:00 horas, hasta las 4:00 de la madrugada del día siguiente.
"Agradecemos su comprensión y colaboración. Les recordamos manejar con precaución y concentración plena, respetar a los agentes que regularán el tránsito", solicitaron las autoridades de COVIAL en un comunicado.