Guatemala lanza nuevo mecanismo para buscar desaparecidos

El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, lanzó este viernes 19 de junio un mecanismo para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que afectó al país entre 1960 y 1996 y que dejó más de 200 mil personas asesinadas y otras 45 mil en paradero desconocido.
La actividad se realizó en el Patio de La Paz del Palacio Nacional de la Cultura y contó con la participación del mandatario y autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional.
El Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036 (MEBHU), una estrategia que pretende atender una de las deudas históricas del Estado con las víctimas y sus familiares, fue presentada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) en el marco del Día Nacional contra la Desaparición Forzada.
Durante su participación en el acto oficial, Arévalo señaló que el conflicto armado interno marco a una generación entera y causó dolor. Añadió que el camino hacia la reconciliación ha sido largo, difícil y lento y que con este tipo de iniciativas se busca dar respuesta a lo que por décadas ha afectado a miles de familias.
Una ruta para la reparación integral
Según COPADEH, el MEBHU busca garantizar los derechos a la verdad, la memoria, la reparación integral y la no repetición mediante acciones coordinadas y técnicamente sustentadas. Además, contempla el fortalecimiento de registros oficiales, la creación de protocolos especializados y la articulación de esfuerzos entre instituciones públicas y organizaciones expertas en la materia.
El mecanismo incorpora enfoques territoriales, culturales y diferenciados, con énfasis en las comunidades más afectadas por la violencia. También prevé acciones específicas para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o víctimas de adopciones irregulares durante el conflicto armado.
De acuerdo con datos citados por COPADEH, el Conflicto Armado Interno dejó alrededor de 200 mil personas fallecidas, unas 45 mil desaparecidas y más de 1.5 millones de desplazadas. La mayoría de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas mayas, particularmente en regiones que sufrieron masacres y operaciones militares durante las décadas de violencia.
Las autoridades señalaron que la implementación de este mecanismo representa no solo una herramienta técnica, sino también un compromiso político y ético del Estado para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la dignificación de las víctimas. Asimismo, reiteraron que la participación de los familiares será un eje central en las acciones de búsqueda y esclarecimiento.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer la coordinación institucional y consolidar una política pública de largo plazo orientada a la localización de personas desaparecidas, la preservación de la memoria histórica y la atención integral a las víctimas del conflicto armado interno.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.