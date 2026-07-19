¿Cuándo y dónde será el próximo Mundial de futbol?

Tras el Mundial 2026, esto es lo que debes saber sobre la próxima Copa del Mundo.

El Mundial de 2026 llegó a su fin este domingo 19 de julio con España como campeona, luego de vencer 1-0 a Argentina en la final. La edición celebrada en México, Estados Unidos y Canadá marcó un cambio histórico al reunir por primera vez a 48 selecciones.

Ahora, la atención comienza a dirigirse hacia la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2030 y tendrá como principales sedes a España, Portugal y Marruecos. El torneo será especial porque conmemorará el centenario de la primera edición de la competencia, disputada en Uruguay en 1930.

Como parte de esa celebración, Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido cada uno. El encuentro previsto en Montevideo tendrá además un significado especial, debido a que Uruguay fue la sede y el campeón del primer Mundial de la historia.

De esta manera, la Copa del Mundo de 2030 será la primera que conecte tres continentes: Europa, África y Sudamérica. La mayor parte del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos, mientras que los tres partidos conmemorativos se disputarán en territorio sudamericano.

Las fechas

El calendario previsto contempla que esos encuentros se jueguen entre el 8 y el 9 de junio de 2030, antes de los partidos inaugurales oficiales en las sedes principales. La ceremonia de apertura y el inicio formal del torneo están previstos para los días 13 y 14 de junio, mientras que la final se disputará el domingo 21 de julio de 2030.

La organización del Mundial fue asignada a España, Portugal y Marruecos por el Congreso de la FIFA en diciembre de 2024. Las seis selecciones de los países anfitriones y de la celebración del centenario tendrán clasificación automática, de acuerdo con la distribución de plazas de sus respectivas confederaciones.

Así, el próximo Mundial volverá a hacer historia al llevar la competencia a seis países y tres continentes en una edición marcada por los 100 años del torneo.

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