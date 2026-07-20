 Arévalo solicita a la CC regular interpelaciones
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Arévalo pide a la CC regular las interpelaciones para evitar que paralicen la gestión del Ejecutivo

El presidente Arévalo consideró que el sistema de interpelaciones en el Congreso está siendo “abusado y pervertido”, en un intento de utilizarlo para hostigar el gobierno y obstaculizar su funcionamiento.

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Palacio Nacional de Guatemala., Gobierno de Guatemala
Palacio Nacional de Guatemala. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El Gobierno de Guatemala accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en busca de que se pueda regular el proceso de realización de interpelaciones a los ministros de Estado, específicamente para evitar que este tipo de juicios políticos entorpezca el trabajo que se lleva a cabo desde las distintas carteras del Ejecutivo.

El presidente Bernardo Arévalo dijo este lunes 20 de julio, durante la conferencia de prensa "La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura, que la semana pasada fue presentado un amparo para pedirle al alto tribunal constitucional que le indique a la Junta Directiva del Congreso que las interpelaciones que están siendo solicitadas sean llevadas a cabo de manera que no se traduzcan en una interferencia en la gestión de las labores de los funcionarios.

"Tenemos una situación en donde las interpelaciones, que son un recurso establecido legalmente para afirmar los controles en un sistema democrático, el sistema de controles cruzados que es la base de un sistema democrático, está siendo abusado y pervertido, en un intento de utilizarlo para hostigar el gobierno y obstaculizar su funcionamiento", expresó.

Agregó que prueba de ello es la solicitud que se ha hecho de manera simultánea a 13 ministros, de un total de 14 que conforman el gabinete. Aunque aclaró que el número 14 no fue convocado porque está siendo interpelado actualmente y por eso se no está incluido para que sea simultáneamente interpelado en la solicitud que planteó una misma bancada, más bien una misma persona.

A su criterio, eso evidencia la poca seriedad de la acción política que está detrás y que es justamente lo que su administración está denunciando, porque, según sus palabras, la interpelación es la expresión de una de las más altas funciones que tiene el Congreso para debatir los asuntos, pero reiteró que no debe ser utilizado "politiqueramente".

Disposición para enfrentar interpelaciones

"Nuestra solicitud ante la CC es a que la implementación de este derecho, porque no estamos negando el derecho a las interpelaciones ni impidiéndolas, sino solicitando que se lleven a cabo de manera coordinada, organizada y sucesiva y que no se conviertan en la trampa que las quieren convertir para detener el gobierno", manifestó.

Esto porque recordó que al estar sometidos a este tipo de juicios los funcionarios no pueden viajar a cumplir compromisos internacionales, porque no pueden salir de país hasta que llegue su turno de comparecer ante el parlamento.

"Tienen que estar todos los días jueves reunidos, presentes en el Congreso, aunque su interpelación sea la número 15. Es, sencillamente, la utilización de herramientas que son valiosas en una democracia, para convertirlas en herramientas de hostigamiento y pervertirlas de su sentido original, por eso nuestra solicitud a la CC para que ordene y coordine este proceso a efecto de que se lleve a cabo de una manera que no obstaculice el funcionamiento del Ejecutivo", concluyó.

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