Arévalo pide respeto y seriedad a diputados en fiscalización

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes 29 de septiembre a la forma en la que los diputados al Congreso de la República realizan el proceso de fiscalización del trabajo de su Gobierno y consideró que se ha observado un exceso en la cantidad de citaciones e incluso faltas de respeto contra los funcionarios.
Durante su participación en la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario dijo esta mañana que hacer que el país cambie es un esfuerzo que requiere responsabilidad, compromiso y cooperación. Sin embargo, detalló que han surgido ciertas situaciones contrarias a estos términos de parte de algunos integrantes del Legislativo.
"Desde que inició el gobierno, se ha visto que algunos diputados y diputadas han abusado de la función de ejercicio de fiscalización. Lo que están haciendo no es vigilando el funcionamiento del gobierno, sino hostigando, bloqueando el trabajo del Ejecutivo", expresó.
Como ejemplo de ello, señaló que solo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha recibido más de 260 citaciones este año. Y se están a solamente 30 citaciones de alcanzar el mismo número que hubo en todo el año pasada que, en su opinión, ya era un exceso.
Añadió que, si se calcula los días hábiles que lleva el año con las citaciones dirigidas a esa cartera, hay más de una diaria en el Congreso.
Además, hoy 11 de los 13 ministros de Gobierno enfrentan solicitudes de interpelación, por lo que consideró que si se sigue a este ritmo no alcanzaría ni el resto del período de gobierno para evacuarlas.
"Eso no tiene precedentes en Guatemala. Y, como si no fuera suficiente, se han visto faltas de respeto en estas citaciones", manifestó también el gobernante.
Compartió que, la semana pasada, un legislador intentó "irrumpir de manera abusiva" en la oficina del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, lo que consideró que no es aceptable. "Los señores diputados tienen una función que hay que cumplir, pero exigimos respeto y seriedad en el marco de su cumplimiento", expresó.
"Los ministros y funcionarios públicos no son ‘punching bag políticos’, son servidores del pueblo que hacen un trabajo que es necesario facilitar y no obstaculizar", enfatizó.
Ministro irá al Congreso "con la frente en alto"
El mandatario compartió que el ministro de Comunicaciones acudirá hoy a la reunión de la instancia jefes bloque del Congreso, a donde fue convocado.
"Irá con la frente en alto y cumpliendo la ley. Pero esperamos respeto y seriedad, no acciones abusivas que nada tienen que ver con la verdadera fiscalización", dijo.
Y señaló que el ministro ha tomado una de las instituciones más dañadas por la corrupción a lo largo del país. Recibió una cartera con más de 1 mil 500 contratos heredados, deudas mayores al presupuesto y proyectos paralizados por corrupción. "Aun así, se ha venido trabajando para sanear la institución y rescatar proyectos que llevaban años tirados", concluyó.