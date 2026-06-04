Media Maratón de Cobán se pronuncia tras denuncia de atleta

Los organizadores del Medio Maratón de Cobán 2026, la cual se celebró el pasado domingo 31 de mayo, se pronunciaron de forma oficial tras la denuncia hecha por la participante Analu Archer, quien acusó a un participante de haberle arrebatado su número y al momento del ingreso en la meta, fue él quien obtuvo la medalla, la cual le correspondía a ella.
"En la organización del Medio Maratón de Cobán, el espíritu deportivo siempre va primero", aseguró parte del equipo del evento que cumplió 50 años.
"Supimos del caso de una corredora que, tras sufrir un robo ajeno al evento, cruzó la meta sin su número oficial, lo que impidió la entrega de su medalla por protocolo de seguridad. Tras validar la situación, lamentamos profundamente este incidente que está fuera de nuestra responsabilidad operativa", explicó la organización.
Además, los organizadores indican: "Los kilómetros se corren con las piernas, pero se ganan con el corazón. Ningún acto delictivo puede borrar el esfuerzo y la honestidad de un atleta".
Ante ello, se asegura que Analu Archer será reconocida con la entrega de su "medalla oficial". "Gracias por demostrarnos el verdadero significado de no rendirse", fue el mensaje final del Medio Maratón 2026 para Analu Archer.
Lo que ocurrió, según Analu Archer
El pasado lunes 1 de junio, un día después de la Media Maratón 2026, Analu Archer explicó lo ocurrido. Según su versión, en el kilómetro 7, "un corredor se acercó de frente y se acercó mucho. Al inicio no me percaté de que estaba pasando, pero luego me di cuenta que me había arrancado mi número. Suena increíble, pero me robó mi número".
Archer explica que intentó alcanzarlo, pero después siguió normal con su competencia. "Me habían robado mi número, pero no iban a robarme mis ganas de correr", contó Analu en Facebook.
Al final, su denuncia la cierra que con sorpresa se dio cuenta que el sujeto que tomó su número cruzó la meta con el número que era de su propiedad; adjuntó foto de ese momento. Añadió: Mi tiempo oficial terminó siendo el suyo.
Hasta el momento, la persona señalada no se ha pronunciado por el hecho y las redes sociales esperan conocer su versión.