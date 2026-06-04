 Atlético Madrid: Muere futbolista brasileño Leivinha
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Atlético Madrid: Muere futbolista brasileño Leivinha

Leivinha llegó al Atlético Madrid en 1975 y debutó el 28 de septiembre en un partido ante el Salamanca en el Vicente Calderón en el que anotó tres goles.

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oao Leiva, 'Leivinha', en una foto de archivo durante una entrevista con EFE en 2016.
oao Leiva, 'Leivinha', en una foto de archivo durante una entrevista con EFE en 2016. / FOTO: EFE
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El Atlético de Madrid se encuentra "de luto" por el fallecimiento a los 76 años del brasileño João Leiva Campos Filho, 'Leivinha', exjugador del club rojiblanco entre 1975 y 1979 y campeón de la Liga en 1977, según informó la entidad madrileña.

"Nacido en Novo Horizonte (Brasil) el 11 de septiembre de 1949, el extremo llegó a nuestro club en 1975. Debutó con la rojiblanca el 28 de septiembre de ese mismo año en un partido ante el Salamanca en el Vicente Calderón en el que anotó tres goles. Durante sus cuatro años en nuestro club disputó 93 partidos y marcó 43 goles, contribuyendo a la conquista del Campeonato Nacional de Liga de 1977", destacó el Atlético de Madrid.

"Nuestro presidente, consejero delegado, resto de miembros del Consejo de Administración y todos los empleados queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de la familia. Descanse en paz", publicó en un comunicado en su página web oficial.

La Asociación Senado del Atlético de Madrid, que agrupa a los socios con más de 50 años de antigüedad ininterrumpida en el club rojiblanco, expresó su "tristeza" por el fallecimiento de Leivinha "y sobre todo recuerdos de un delicioso jugador que marcó a todos los que disfrutamos viéndolo jugar".

"Aquellas inolvidables bicicletas que vimos en nuestro fútbol por primera vez y una elegancia exquisita en todo lo que hacía. Probablemente, el mejor ejemplo en nuestro Atleti de que se puede ser Leyenda sin grandes cifras de partidos disputados con nosotros. Descanse en paz Leivinha. Siempre en nuestro recuerdo", añadió.

Atlético pierde a una de sus grandes leyendas

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid también recordó al delantero brasileño: "Hoy la familia atlética despide a una de sus grandes leyendas. Leivinha nos ha dejado, pero su legado permanecerá para siempre en la historia del Atlético de Madrid y en la memoria de quienes disfrutaron de su fútbol, su talento y su carisma".

"Desde la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid lamentamos profundamente su fallecimiento y trasladamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos", agregó.

"Para nuestra entidad fue un inmenso honor contar con Leivinha como Socio de Honor de la Unión, un vínculo que siempre recordaremos con orgullo y gratitud. Gracias por tanto, Leivinha. Descansa en paz, leyenda", concluyó.

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eivinha y Luiz Pereira, junto a Luis Aragonés, tras su fichaje por el Atlético en 1975. - EFE

*Información EFE.

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