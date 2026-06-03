Filtran video del secuestro de la periodista Roxana Guzmán

El reciente secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz encendió las alarmas en el gremio periodístico y puso de manifiesto el clima de violencia que viven los comunicadores en esa región.
Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto en que hombres armados irrumpieron en el domicilio de la reportera y se la llevaron frente a la mirada atónita de su familia.
La mañana del 2 de junio, al menos tres sujetos armados llegaron hasta la casa de Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz. Según las imágenes que circulan ampliamente en internet, los agresores golpearon la puerta con un marro de forma insistente y violenta hasta derribarla.
Dentro de la vivienda, una persona intentó detener a los intrusos, suplicando que se retiraran, pero uno de los hombres lo amagó con un arma de fuego, obligándolo a hacerse a un lado.
El video captó el instante en que localizaron a la periodista y se la llevaron por la fuerza, en una acción que generó indignación y consternación a nivel nacional.
Estos son los últimos segundos en los que se vio con vida a Roxana Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, quien desapareció sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero.
Colaboradores exigen respuestas rápidas
Compañeros reporteros de la zona sur de Veracruz reaccionaron de inmediato al conocer el secuestro. Exigieron a las autoridades acciones contundentes y claridad para localizar a Roxana Guzmán Ramírez.
La preocupación creció al confirmarse que, hasta el mediodía de ese mismo día, su nombre no aparecía en el Registro Nacional de Detenciones, lo que descartó oficialmente la posibilidad de un operativo legal en su contra.
Veracruz es reconocido nacional e internacionalmente como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. La privación de la libertad de Roxana Guzmán Ramírez vuelve a poner el foco en la delicada situación en que trabajan los comunicadores de la región.
Frente a la presión pública, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que inició una carpeta de investigación por el caso.
"Se ha iniciado una carpeta de investigación derivada de la presunta privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeñaba como comunicadora en el municipio de Nanchital", detalló la dependencia a través de un comunicado oficial.
El mismo mensaje garantizó que "las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley hasta dar con el paradero de la víctima y presentar ante la justicia a quienes resulten responsables".
Al mismo tiempo, la Comisión Estatal de Protección a Periodistas (CEAPP) condenó enérgicamente el hecho y confirmó que está brindando apoyo directo a la familia de la periodista desaparecida.