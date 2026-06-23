Arévalo se pronuncia sobre situación en la Usac

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, emitió este martes un pronunciamiento tras ser cuestionado sobre la legalidad del proceso de reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), tomando en cuenta que se tiene previsto que asuma para su segundo período el próximo 1 de julio.
Durante una rueda de prensa, Arévalo abordó de manera directa el tema, subrayando que la Contraloría General de Cuentas ya determinó que Mazariegos no cuenta con finiquito, un requisito clave para asumir cualquier cargo público en el país.
Además, puntualizó que existen 17 denuncias en contra del rector de la única universidad pública del país, las cuales se encuentran en el Ministerio Público, lo que suma complejidad al panorama jurídico de la casa de estudios.
La postura del Ejecutivo ante la toma de posesión
El presidente fue claro al señalar que, bajo las actuales circunstancias y conforme a la información disponible, según lo que el Ejecutivo ha podido conocer, Mazariegos no podría tomar posesión como rector el 1 de julio.
Arévalo expresó que, llegado ese día y en caso de persistir la falta de finiquito, la universidad y las autoridades deberán buscar alternativas para "salir del entuerto" y asegurar un proceso legítimo que derive en la elección de nuevas autoridades académicas bajo estricta legalidad.
Democracia y legalidad en el centro del debate
El presidente también recordó la importancia de garantizar el respeto a la democracia y la legalidad en la elección de los líderes de la USAC. La situación genera preocupación en distintos sectores, pues pone en jaque la estabilidad institucional y la confianza en los procesos universitarios.
En cuanto al reconocimiento del Ejecutivo hacia una eventual toma de posesión de Mazariegos, Arévalo indicó que su gobierno analizaría la situación en función de la legalidad vigente y lo que determinen las autoridades judiciales. Dejó claro que la postura del Ejecutivo es firme en priorizar procesos transparentes, evitando pronunciamientos anticipados mientras los cuestionamientos legales no se resuelvan.