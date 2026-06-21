Marchan en defensa de la USAC y en contra de la corrupción

Varios grupos de manifestantes se reunieron este domingo, 21 de junio de 2026, frente al Paraninfo Universitario, para lanzar consignas en defensa de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y en temas relacionados con la transparencia. Daniel Pasual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), expresó que los asistentes se reunieron para participar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Para el dirigente, la corrupción y la impunidad están incrustadas en el Congreso de la República y en estructuras del Ejecutivo. Asimismo, Pascual cuestionó el mismo tema dentro de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Universidad de San Carlos de Gutemala.
Estamos enfrentando a un enemigo con muchos tentáculos que se ha denominado "como pacto de la corrupción y la impunidad, que al final son las mafias, los grupos del neofascismo que quieren desconocer totalmente los derechos humanos", dijo el dirigente del CUC, también refiriéndose al tema de la USAC.
El dirigente se refirió a la defensa de la democracia, de la justicia y la institucionalidad del Estado de Guatemala. "Creemos que es digno, es necesario luchar brazo a brazo con el movimiento estudiantil, académico y profesionales egresados de la USAC".
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Consigna directa contra el rector de la USAC
Pascual subrayó que están dando apoyo al sector estudiantil para recuperar la USAC, destacando que derrotar a Walter Mazariegos, actual rector, no es suficiente. El dirigente consideró que es necesario que para recuperar esa casa de estudios es necesario destruir la estructura criminal que está carcomiendo a la USAC.
"Hay un déficit, hay una deuda histórica de la USAC", indicó el dirigente, al referirse al poco acceso a esa casa de estudios para los pueblos indígenas, las mujeres y otros segmentos de la población.
Estamos aquí y vamos a acompañar la lucha que sea necesaria para rescatar la universidad", agregó.
Pascual indicó que el recorrido de la marcha incluye pasar frente al Ministerio Público para pedir que se investiguen todos los casos que se cuestionan en la administración anterior, que era dirigida por la exfiscal María Consuelo Porras. El dirigente también pidió investigar a la Fundación contra El Terrorismo, a la que consideró como un actor que criminalizó a los estudiantes, profesionales y catedráticos.