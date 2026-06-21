Choque causa cierre en bulevar San Cristóbal, zona 8 Mixco

El departamento de tránsito de la Municipalidad de Mixco informó este domingo, 21 de junio de 2026, que el conductor de un carro particular perdió el control chocando contra un poste y causando el cierre de la vía en el bulevar San Cristóbal y 8ª. avenida de la zona 8 de Mixco.
Como consecuencia del fuerte choque, el carro de color corinto derribó un poste, destruyó una valla publicitaria de vidrio y causó la caída de varios cables en el sector. Al lugar acudieron cuerpos de rescate y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para hacer una revisión de las personas afectadas y determinar responsabilidades.
Autoridades de tránsito llegaron al bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco, para habilitar un carril reversible para impedir que el paso quedara totalmente obstruido en el sector a causa de fuerte choque.
Cabe destacar que el carro quedó con una parte sobre el arriate central y con serios daños en su estructura. Imágenes compartidas por las autoridades de Mixco muestran la presencia de varios rescatistas en el sector.
En otras noticias: Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el deslizamiento ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera Interamericana.