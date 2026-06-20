Motorista herido tras derrumbe en ruta Interamericana

Un derrumbe de grandes proporciones ocurrió este sábado, 20 de junio de 2026, en el kilómetro 24 de la carretera Interamericana, en el momento en el que un motorista circulaba por el sector. El alud acarreó gran cantidad de tierra, lodo y troncos de árboles de grandes dimensiones, informó el vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún.
El comunicador narró que uno de los maderos cayó sobre el conductor del vehículo de dos ruedas, por lo que sufrió heridas de consideración que ameritaron su traslado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Upún indicó que el lesionado fue trasladado en estado delicado.
Upun informó que tras el derrumbe en la carretera Interamericana, se registraron problemas viales debido a que los escombros y los promontorios de tierra y lodo cubrieron el carril derecho y el central, específicamente en el sentido de la capital hacia San Lucas, Sacatepéquez.
En imágenes, se constató que la caída de tierra y medera es de grandes proporciones. Al lugar acudieron trabajadores y autoridades para movilizar la madera y para gestionar apoyo al paso vehicular.
En otras noticias: El ente exportador subrayó la importancia de la infraestructura del país para la competitividad del sector exportador.