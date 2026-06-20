AGEXPORT llama a acelerar el cumplimiento de la ley DIPP

AGEXPORT hizo un llamado este sábado, 20 de junio de 2026, para "acelerar la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria -DIPP-", destacando que "para el sector exportador, la infraestructura es uno de los principales factores que determinan la competitividad de Guatemala".
Según el ente exportador, "las carreteras eficientes y seguras permiten reducir costos logísticos, mejorar la conectividad entre los centros de producción, los puertos y las fronteras, fortalecer el comercio y generar mayores oportunidades de inversión y empleo para los guatemaltecos".
"Guatemala necesita que las herramientas creadas por ley funcionen plenamente y produzcan resultados concretos para el desarrollo económico y social del país", declaró AGEXPORT.
AGEXPORT hizo un llamado a las autoridades competentes, por medio de un comunicado, para acelerar las acciones necesarias que permitan la plena implementación de la DIPP y el cumplimiento de la ley.
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Historial de la Ley DIPP
El Pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), desde el martes 12 de noviembre. Fuentes del Organismo Legislativo declararon que la medida "tiene como objetivo el desarrollo social y económico del país a través de regular la movilidad de contrataciones de proyectos prioritarios".
La citada legislación "busca mejorar las actividades de diagnóstico, pre inversión, priorización, planificación, diseño, construcción, la reconstrucción, la ampliación, la rehabilitación, ejecución, gestión, operación, mantenimiento, el mejoramiento, supervisión, uso y aprovechamiento de la infraestructura vial prioritaria".
La ley contempla la ampliación, la rehabilitación, la operación, el mejoramiento, el uso, el aprovechamiento, el mantenimiento y la conservación de carreteras como:
- Ruta Centroamericana, CA-1 Occidente;
- Ruta Centroamericana, CA-1 Oriente;
- Ruta Centroamericana, CA-2 Occidente;
- Ruta Centroamericana, CA-2 Oriente;
- Ruta Centroamericana, CA-8;
- Ruta Centroamericana, CA-9 Norte;
- Ruta Centroamericana, CA-9 Sur;
- Ruta Centroamericana, CA-13 desde la CA-9 Norte hasta la Aduana Frontera Corinto;
- Ruta CA-14.