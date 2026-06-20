Ingreso de humedad favorecerá las lluvias el fin de semana

El Centro de Análisis y Pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) presentó una previsión las condiciones del tiempo para el fin de semana, desde este sábado, 20 de junio de 2026, hasta el próximo domingo, resaltando la presencia de lluvias. La pronosticadora Ana Pérez informó que continúa el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico y para el día domingo se espera un ingreso leve desde el mar Caribe.
La experta subrayó que esas dos circunstancias podrían favorecer las lluvias en gran parte del país, aunque "se mantendrá el ambiente cálido y las lluvias se acompañarán de actividad eléctrica, sobre sectores de Boca Costa". Para este sábado, se esperan acumulados de lluvias sobre la cadena volcánica y sectores al sur.
"No se descartan lluvias sobre el occidente del país; estas precipitaciones serán dispersas y no se espera que sean acumulados altos para este día", aseguró la experta.
Asimismo, Pérez subrayó que para el día domingo se prevé un incremento ligero en las lluvias sobre el área de Boca Costa y en el sur del Altiplano Central. "También podrían presentarse lluvias al sur de valles de Oriente a causa del ingreso de humedad desde el Océano Atlántico o mar Caribe", destacó.
En otras noticias: Guatemala pidió intervenir en el caso, sosteniendo que también reclama esos mismos cayos en un procedimiento separado que mantiene contra Belice desde 2019.
¿Donde se concentrarán las lluvias este fin de semana?
La pronosticadora agregó que esas mismas condiciones "podrían favorecer lluvias en el departamento de Izabal y algunos sectores de Franja Transversal del Norte". Mientras tanto, consideró que "el ambiente cálido se sentirá especialmente sectores al sur y norte del país, donde las máximas podría oscilar entre los 34 y los 36 grados".
En Occidente, las máximas podrían oscilar entre los 24 y los 26 grados, mientras que en el Altiplano Central tendremos máximas entre los 26 y los 28 grados, indicó la experta.
El ente científico agregó que "las lluvias para este fin de semana se concentrarán en las regiones del sur al centro del país". "Durante la tarde estás lluvias se presentarán acompañadas de actividad eléctrica", enfatizó.
La entidad agregó que para el resto del territorio nacional se prevé nubosidad dispersa durante la mañana y posible aumento de la nubosidad en horas de la tarde. "Para el sábado, se esperan lluvias al sur en horas de la noche y nublados en gran parte del país", destacaron.
"La noche del domingo continuarán las lluvias sobre sectores del Sur del territorio nacional y habrá posibilidades de lloviznas o lluvias ligeras sobre occidente; también se prevén lluvias en horas de la noche y madrugada sobre sectores de Franja Transversal del Norte y el departamento de Izabal", agregó.