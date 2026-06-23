MP ha recibido 17 denuncias contra rector de Usac

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes, 23 de junio, que la Fiscalía contra la Corrupción ha recibido 17 denuncias contra el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, las cuales ya se están investigando.
La situación en la casa de estudios ha generado que entidades nacionales e internacionales se pronuncien al respecto, a la vez que ha conllevado la presentación de acciones legales en las que se argumentan irregularidades en la elección de rector, principalmente por la exclusión de cuerpos electorales, y se pide que se repita el proceso.
Las querellas han surgido de parte de distintas personas y agrupaciones y han estado rodeadas de pronunciamientos con respecto al desarrollo de un proceso fraudulento para que Mazariegos lograra su reelección para el período 2026-2030, un nuevo mandato que le correspondería asumir la próxima semana.
En abril pasado, los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) sostuvieron una reunión con representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para dar seguimiento a una serie de temas, incluida la situación de la Usac.
Durante el acercamiento, los delegados del ente fiscalizador expusieron que a finales de marzo se presentaron tres denuncias luego de auditorías que se realizaron en la referida casa de estudios. Explicaron que las mismas se encuentran bajo reserva, por lo que no podrían ampliar detalles.
La designación de Mazariegos para un nuevo período se dio en marzo pasado, tras una votación realizada a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, mientras que grupos estudiantiles, organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas protestaban en las calles empedradas de la referida localidad para exigir transparencia y cumplimiento de los lineamientos vigentes.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7