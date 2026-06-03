 Sancarlistas y sociedad civil realizan plantón frente a CC
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Estudiantes de Usac y sociedad civil mantienen plantón frente a la CC

Los manifestantes solicitan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que resuelvan conforme a la ley las acciones relacionadas con la elección de rector en la Usac.

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Estudiantes y sociedad civil protestan frente a la Corte de Constitucionalidad el miércoles, 3 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Estudiantes y sociedad civil protestan frente a la Corte de Constitucionalidad el miércoles, 3 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Por tercer día consecutivo, estudiantes y miembros de sociedad civil llevaron a cabo protestas este miércoles 3 de junio en las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC). El objetivo es pedir resoluciones apegadas a la ley con respecto a las acciones promovidas tras la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Los manifestantes portaron mantas y carteles con mensajes para exigir a los magistrados que no legitimen lo que consideraron como un fraude. "El pueblo los está observando", se lee en uno de los textos.

Esto ocurre tomando en cuenta que los integrantes del alto tribunal constitucional continúan conociendo amparos y otros recursos después de que un juzgado emitiera un fallo que deja sin efecto la elección de rector que se llevó a cabo el pasado 8 de abril y otras actuaciones vinculadas con ese proceso.

Fue el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil el que otorgó la semana pasada un amparo definitivo a la organización USAC-DIRE, que también postuló a un candidato para la Rectoría universitaria.

"La justicia y la legalidad nos ha dado la razón. Nuestro equipo jurídico ha logrado una sentencia histórica. La democracia y la dignidad de nuestra histórica USAC prevalecerá", manifestó Rodolfo Chang, candidato a rector por esa agrupación, al anunciar en ese entonces la resolución.

Medidas continuarán

Iraida Ruiz, arquitecta y miembro de la planilla Unidad y Transparencia del Movimiento de Resistencia de la Elección a rector de la Usac, expresó durante el plantón frente a la CC que este tipo de medidas de hecho continuarán en ese espacio en los próximos días debido a que se busca evidenciar las irregularidades en el proceso de elección de rector.

"Estamos presentándonos en una serie de actividades que tenemos planificadas para todos los días. Estamos invitando a la comunidad universitaria y al pueblo de Guatemala a que se haga presente aquí a la Corte de Constitucionalidad, pues en este momento está conociendo amparos que fueron interpuestos en contra de todas las irregularidades y fraudes electorales que se intentaron perpetrar de parte del actual rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos", expresó.

Finalmente, hizo un llamado a los magistrados constitucionales para que, según sus palabras, no legitimen un proceso electoral fraudulento. También señaló el riesgo de que esto se vuelva a ver replicado en 2027 con las Elecciones Generales que vienen en el país.

Sancarlistas llevan protesta futbolera a la CC y piden fallo apegado a la ley

Los ciudadanos piden a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolver conforme a la ley los recursos planteados contra el proceso de elección de rector.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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