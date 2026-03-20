 Hallan antenas de internet en operativo en prisión de Zacapa
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Hallan mujer sin vida y antenas de internet satelital en operativo en prisión de Zacapa

El hallazgo del cuerpo se produjo durante patrullajes de seguridad perimetral en el área externa del recinto.

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Personal militar participa en una requisa en la cárcel “Los Jocotes”, en Zacapa., Ejército de Guatemala
Personal militar participa en una requisa en la cárcel “Los Jocotes”, en Zacapa. / FOTO: Ejército de Guatemala

Un operativo conjunto realizado este viernes 20 de marzo por el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades del Sistema Penitenciario en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres "Los Jocotes", en el departamento de Zacapa, dejó como resultado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, así como el decomiso de diversos objetos ilícitos.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo se produjo durante patrullajes de seguridad perimetral en el área externa del recinto. Las unidades militares localizaron el cadáver de una persona de sexo femenino, por lo que de inmediato procedieron a asegurar la escena y activar los protocolos correspondientes.

Las autoridades competentes fueron notificadas y realizaron las diligencias de ley para el levantamiento del cuerpo e iniciaron con las investigaciones para poder establecer la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

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El cuerpo de una mujer fue hallado en el perímetro de la cárcel de Zacapa. - .

Antenas de internet satelital y otros ilícitos

Como parte de la misma requisa, las fuerzas de seguridad reportaron el decomiso de ocho antenas satelitales Starlink con su respectivo cableado y ocho routers. Asimismo, tres teléfonos celulares y hojas con números telefónicos que podrían estar vinculados a actividades de extorsión.

Las autoridades también incautaron 254 cajetillas de cigarrillos, envoltorios para la elaboración de cigarrillos de marihuana, 600 encendedores y puros de tabaco. De igual forma, fueron encontrados varios objetos punzocortantes y cinco bombas de juegos pirotécnicos.

Detectan acceso a sistema de internet satelital en cárceles

Las autoridades mantienen esfuerzos para cortar la comunicación desde las prisiones hacia estructuras en el exterior.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre las autoridades para retomar el control dentro de los centros carcelarios y combatir actividades ilícitas que se gestan desde su interior.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre posibles responsables ni sobre el origen del equipo incautado, mientras continúan las investigaciones.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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