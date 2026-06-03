El Real Madrid revela su nueva camiseta

El Real Madrid dio a conocer este miércoles su nueva equipación para la temporada 2026-27, desarrollada en conjunto con Adidas. La camiseta mantiene la tradicional base blanca que ha distinguido al club a lo largo de su historia, pero incorpora detalles contemporáneos que buscan rendir homenaje al legado de elegancia y éxito que caracteriza a la institución madridista.
El diseño destaca por la inclusión de elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona presentes en el escudo del club. Estos detalles pretenden reflejar valores como la excelencia, la artesanía y la mentalidad ganadora que han acompañado al Real Madrid durante décadas. La combinación de estos conceptos da como resultado una camiseta que equilibra tradición y modernidad.
Real Madrid mantiene su esencia
Entre los aspectos más llamativos de la nueva indumentaria sobresalen los detalles en verde oscuro ubicados en el cuello y los puños de las mangas, aportando un contraste elegante sobre el clásico fondo blanco. A ello se suman las tres franjas características de Adidas en los hombros, que en esta ocasión aparecen en color rosa, ofreciendo un toque distintivo y renovado al conjunto.
Además de su propuesta estética, la camiseta ha sido diseñada para responder a las exigencias del fútbol de alto rendimiento. Según la marca alemana, incorpora tecnologías destinadas a optimizar la circulación del aire y ayudar a mantener frescos a los jugadores durante los encuentros.
En España, la versión para jugadores tiene un precio de 150 euros, mientras que la destinada a los aficionados cuesta 100 euros. En el mercado guatemalteco, el valor estimado podría situarse entre los 1,000 y 1,500 quetzales, dependiendo del establecimiento y los costos de importación aplicados por cada tienda.