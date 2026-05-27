Real Madrid fijó fecha para las elecciones presidenciales

La cuenta regresiva para unas elecciones históricas en el Real Madrid ya tiene fecha definida. La Junta Electoral del club anunció este martes que los comicios presidenciales se celebrarán el próximo domingo 7 de junio de 2026, una jornada en la que los socios madridistas deberán elegir entre la continuidad de Florentino Pérez y la candidatura alternativa encabezada por Enrique Riquelme. La votación tendrá lugar en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, desde las 9:00 hasta las 20:00 horas de manera ininterrumpida.
El club también confirmó que, tras revisar toda la documentación presentada, ambas candidaturas fueron declaradas válidas para competir oficialmente por la presidencia y la Junta Directiva. De esta manera, el proceso electoral queda formalmente en marcha y marca un hecho poco habitual en la historia reciente de la institución blanca, acostumbrada en los últimos años a procesos sin oposición directa.
Los socios del Real Madrid volverán a las urnas
La presencia de Enrique Riquelme rompe con una larga etapa sin rivales para Florentino Pérez, quien regresó a la presidencia en 2009 e inició una segunda etapa cargada de éxitos deportivos y económicos para la entidad madridista. Desde entonces, el dirigente no había tenido que enfrentarse a otro candidato en unas elecciones, consolidando un liderazgo prácticamente indiscutido dentro del club.
Para encontrar unas elecciones presidenciales con más de un aspirante en el Real Madrid hay que remontarse a 2006, cuando Ramón Calderón se impuso con el 29,8 % de los votos frente a Juan Palacios. Dos décadas después, el madridismo volverá a vivir una contienda electoral que genera expectativa tanto entre los socios como en el entorno del fútbol español, en un momento clave para el futuro institucional del club más laureado de Europa.