El Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme

La Junta Electoral del Real Madrid ha validado los dos proyectos presentados antes de que venciera el plazo y ha proclamado oficialmente las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme, confirmando así un proceso electoral que ya es histórico dentro del club blanco. Tras revisar la documentación entregada por ambos equipos, el órgano electoral concluyó que cumplen con todos los requisitos establecidos en los estatutos.
Este escenario convierte la actual convocatoria en un hecho poco habitual, ya que es la primera vez desde 2006 que el club afronta unas elecciones con más de un candidato en disputa. Esto abre la puerta a una contienda directa entre dos proyectos distintos para dirigir el futuro institucional y deportivo de la entidad madridista.
Enrique Riquelme y Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid
La Junta Electoral determinó que ambas candidaturas cumplen con las exigencias estatutarias, entre ellas la antigüedad mínima como socio, la nacionalidad española, la ausencia de cargos en otros clubes y la presentación del aval bancario correspondiente al 15% del presupuesto de gastos del club. Con ello, se oficializa la participación de ambos aspirantes en el proceso.
A partir de esta proclamación, se activa el tramo decisivo del calendario electoral. El periodo de campaña comenzará formalmente el lunes 25 de mayo, y la votación deberá celebrarse en un plazo máximo de 15 días. Aunque la fecha más probable es el domingo 7 de junio, la Junta Electoral aún dispone de margen hasta el día 9 para fijarla de manera definitiva.
En el plano político y social del club, Enrique Riquelme ha defendido su candidatura como una "obligación moral y ética" para aquellos socios que desean una alternativa al proyecto actual. Por su parte, Florentino Pérez ha defendido la normalidad del proceso electoral, recordando que en anteriores convocatorias tampoco solicitó ampliaciones de plazo, consolidando así un clima de competencia directa entre dos proyectos que marcarán el futuro inmediato del club.