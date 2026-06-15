Tráiler volcado obstruye el paso en ruta Interamericana

Las autoridades de tránsito reportaron complicaciones para circular debido a un accidente ocurrido durante la madrugada de este lunes, 15 de junio, en el kilómetro 41.5 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción del municipio de Sumpango, Sacatepéquez. El paso se encuentra parcialmente cerrado en el sector.
De acuerdo con la información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), por causas no establecidas, en este punto volcó un vehículo del transporte pesado. Esto provocó la obstrucción total de ambos carriles con dirección hacia oriente.
"Las brigadas de Provial se encuentran en el área coordinando las acciones necesarias para resguardar la seguridad de los usuarios, pues persisten las complicaciones en la circulación vehicular", detalló la entidad.
Agregó que se implementaron los protocolos correspondientes para retirar el vehículo y se espera habilitar el paso lo antes posible. Mientras tanto, se hizo un llamado a los transeúntes a tener precaución en esa zona.