Equipos de España calientan motores con partidos amistosos

El Villarreal, equipo de La Liga de España, cayó este sábado ante el Lens en la final de la Como Cup tras haber dominado en la primera parte al equipo francés y haberse adelantado en el marcador para acabar superado por un rival que tuvo un mayor empuje en el tramo final.
En un nueva prueba de pretemporada, el equipo de Iñigo Pérez se adelantó a los cuatro minutos de arrancar el choque al aprovechar Ayoze Pérez, un gran pase de Gerard Moreno.
Pero su dominio del marcador apenas duró otros cuatro minutos, que fue los que tardó Udol en restablecer la igualada al colarse en la adelantada línea defensiva 'grogueta'.
Pese al gol recibido, el Villarreal, con Gerard de catalizador, mantuvo el dominio del juego y tuvo buenas oportunidades del propio delantero, de Ayoze y de Carlos Romero para volver a avanzarse en el marcador, aunque no las supo concretar y el choque llegó el descanso con empate a uno.
Tras el paso por los vestuarios Iñigo Pérez empezó a refrescar a su equipo y el Villarreal perdió el dominio del juego. Al poco de empezar, Florian Thauvin completó la remontada francesa al convertir un penalti cometido por Pau Navarro.
Después de la pausa de hidratación, el Villarreal se estiró para ver si el voluntarioso Mikautadze lograba el empate, pero la expulsión de Cardona por doble amarilla acabó con sus últimas esperanzas y Fofana sentenció el encuentro al resolver con calma un mano a mano con Júnior.
Derrota del Girona ante Arsenal
El Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, superó al Girona -equipo recién descendido a la Segunda división española- por un claro 1-4 en la 49ª edición del Trofeu Costa Brava, este sábado en el Estadi de Montilivi de la citada localidad catalana.
Empate del Valencia
El Valencia sufrió este sábado para poder sacar un empate en su visita al Stoke City, un encuentro en el que un tanto de Arnaut Danjuma premió su buena primera parte, pero en el que en la segunda cedió el mando al equipo inglés, que llegó a empatar con un gol en propia puerta del joven Miguel Monferrer y que tuvo opciones de culminar la remontada.
*Información EFE.