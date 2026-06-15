Hospital Roosevelt: 32 casos de Covid-19 entre más de 4 mil pruebas

El Hospital Roosevelt informó que desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha ha realizado aproximadamente 4 mil pruebas para la detección de enfermedades respiratorias, incluyendo pruebas para Covid-19. De este total, únicamente se han confirmado 32 casos positivos.
Las autoridades detallaron que mantienen la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, que cobró cientos de vidas durante la pandemia, y otros padecimientos que podrían presentarse en los guatemaltecos, principalmente en temporada de lluvias.
Por aparte, confirmó que ante la baja incidencia del Covid-19, no se han suspendido las visitas en el área de adultos y que la atención continúa.
Actualmente se mantiene un cronograma establecido de visitas por día y horarios definidos para los familiares de los pacientes hospitalizados.
Asimismo, en la Emergencia de Adultos continúa brindándose información a los familiares, sin interrupciones, al igual que en las áreas de Cuidados Intensivos, donde diariamente se proporciona información sobre la evolución de los pacientes.