Medidas para prevenir enfermedades respiratorias

El Hospital General San Juan de Dios alertó a la población sobre el incremento de enfermedades respiratorias durante la actual temporada de lluvias y las constantes variaciones climáticas, por lo que instó a los guatemaltecos a reforzar las medidas de prevención para evitar complicaciones de salud.
De acuerdo con el doctor Joaquín Romero, médico de la Emergencia de Adultos del referido centro asistencial, en esta época del año es frecuente observar un aumento de casos de resfriado común, bronquitis, neumonía, influenza y COVID-19, entre otros padecimientos.
El profesional explicó que los grupos más vulnerables son los adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes, hipertensión o afecciones renales, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas.
Asimismo, el especialista señaló que estas afecciones pueden agravarse si no reciben atención médica oportuna.
Atención a los síntomas
Entre los síntomas que se podrían presentar por las enfermedades respiratorias se encuentran la tos, secreción nasal, dolor de cabeza, fiebre, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Ante la presencia de estas señales, las autoridades recomiendan acudir al centro de salud más cercano para recibir evaluación médica.
El especialista advirtió que síntomas como alteraciones en el estado de conciencia, dolor intenso, dificultad respiratoria severa o una sensación de empeoramiento del estado general constituyen señales de alarma que requieren atención inmediata en un centro asistencial.
Medidas preventivas
Como parte de las acciones preventivas, el Hospital General San Juan de Dios recomendó mantener una adecuada higiene de manos, ventilar los espacios cerrados, utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios o haber estado expuesto a posibles contagios, y participar en las jornadas de vacunación promovidas por el Ministerio de Salud.
Las autoridades reiteraron que la prevención y la atención temprana son fundamentales para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias durante la temporada lluviosa y proteger especialmente a los sectores más vulnerables de la población.