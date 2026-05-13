El empresario que aparece tras el reto de Florentino Pérez

Cuando Florentino Pérez se refirió en una comparecencia a "ese señor con acento mexicano" al que invitaba a presentarse a las elecciones del Real Madrid, se abrió de inmediato el debate sobre quién podía estar detrás de esas palabras. El nombre que emergió con más fuerza fue el de Enrique Riquelme, un joven directivo que muchos ya señalan como un potencial aspirante a disputar la presidencia del club blanco a Florentino Pérez.
Riquelme, de 37 años, es presidente ejecutivo de Cox Energy, una compañía especializada en energías renovables con fuerte presencia internacional. En el mundo empresarial es conocido por su perfil innovador y por su expansión en el sector solar, lo que le ha valido el apodo de "Rey del Sol" en algunos círculos económicos.
¿Peligra el puesto de Florentino Pérez en el Real Madrid?
El posible salto a la presidencia de Real Madrid no es una idea nueva en su trayectoria. Riquelme ya había sido vinculado a un intento de candidatura en 2021 y volvió a sonar en 2025, aunque en ambas ocasiones terminó por no dar el paso definitivo. La reciente convocatoria electoral de Florentino Pérez ha reactivado el debate, aunque los tiempos ajustados hacen que su decisión siga en el aire.
Uno de los puntos que generó más controversia fue la alusión de Florentino Pérez a su origen. Aunque inicialmente lo describió como alguien con "acento sudamericano" y luego "mexicano", Riquelme nació en Cox (Alicante), por lo que es español y cumple con los requisitos estatutarios para optar a la presidencia del club, incluidos los años de antigüedad como socio.
En el plano empresarial, su proyección internacional es uno de sus principales avales. Cox Energy cotiza en mercados como México y España, y ha protagonizado operaciones relevantes en América y otros continentes, consolidando una estructura económica de gran escala. Este músculo financiero es clave, ya que la candidatura a la presidencia del Real Madrid exige avales multimillonarios.
Más allá de los negocios, Riquelme mantiene una relación cercana con el deporte. Su empresa ha patrocinado proyectos vinculados al equipo de Rafael Nadal, y él mismo ha mostrado su afición por el club madridista, al que ha seguido en finales europeas. Con antecedentes familiares ligados al Real Madrid y una trayectoria empresarial en ascenso, su eventual candidatura dependerá de si decide finalmente aceptar el desafío lanzado desde la propia cúpula blanca.