 Florentino Pérez acusa campaña contra el Real Madrid
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Florentino Pérez estalla: "No voy a dimitir" y acusa campaña contra el Real Madrid

El dirigente blanco anunció elecciones y cargó contra la prensa española: "Nos quieren matar. Es una campaña organizada", aseguró en una tensa comparecencia.

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid en conferencia de prensa - EFE
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid en conferencia de prensa / FOTO: Agencia EFE

La comparecencia de este martes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estuvo marcada por un tono especialmente tenso y contundente, en el que el dirigente blanco abordó su continuidad, el futuro institucional del club y las críticas que, según él, vienen sufriendo desde distintos sectores. El mandatario compareció ante los medios en un contexto de creciente debate interno y externo sobre la gestión del club, dejando varios mensajes de calado político y deportivo.

Desde el inicio de su intervención, Florentino Pérez dejó claro que no contempla abandonar su cargo y que seguirá al frente del proyecto blanco. En este sentido, anunció además la apertura de un nuevo proceso electoral, al que confirmó que volverá a presentarse: "Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar". El presidente justificó esta decisión en su modelo de propiedad del club: "¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid".

Florentino Pérez y una tensa conferencia de prensa

En su intervención, el dirigente también cargó con dureza contra parte de la prensa, a la que acusó de mantener una campaña constante contra la entidad madridista y su figura. "Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid. Tengo que defender a mis socios. Hay gente que quiere quedarse con el Real Madrid y no lo van a hacer. Llevo 26 años y hemos hecho el club más grande del mundo", afirmó. Además, lanzó un mensaje directo a quienes pretendan presentarse a las elecciones del club: "Que digan cómo lo financian. La candidatura dice que hay que avalar como el patrimonio, como lo hice yo en el año 2000".

El presidente también se refirió a asuntos de actualidad que rodean al fútbol español, como el caso Negreira, reclamando su resolución: "Es incomprensible que aún no se haya resuelto el Caso Negreira, queremos que este caso se resuelva por el bien del futbol mundial". En otro momento de su intervención, elevó aún más el tono al hablar del trato mediático hacia el club: "Yo me voy el día que alguien me gane las elecciones a mí, y no que unos periodistas crean crear una catástrofe. He venido para arreglar este tema aquí y dejar en claro que el club es de los socios". Y añadió: "Hemos conseguido lo que nadie en el mundo del fútbol. Ahora, por no ganar al Barcelona, nos quieren matar. Es una CAMPAÑA organizada".

Finalmente, Florentino Pérez defendió la gestión económica y estructural del club, en especial las obras del estadio, y reivindicó el impacto global del Real Madrid: "Algunos dicen que el estadio empezó en 600M y acabó en 1.300M. El primer contrato fue la cubierta, que costó 600. Luego, lo siguiente costó casi 400. Y luego, un concurso para la decoración del estadio. Por eso llega a 1.300". También destacó iniciativas sociales vinculadas al fútbol: "Hemos peleado, hemos conseguido el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Esas cosas que se consiguen no son por el bien del Real Madrid, sino por el bien del fútbol".

El presidente concluyó dejando claro que no abordará otros asuntos deportivos en el corto plazo, como fichajes o decisiones técnicas, centrando su discurso exclusivamente en lo institucional y en lo que considera una campaña contra el club. La comparecencia, larga y cargada de mensajes directos, refuerza la imagen de un liderazgo firme en medio de un entorno mediático y deportivo cada vez más polarizado.

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - EFE

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