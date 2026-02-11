La Superliga impulsada por Florentino Pérez llega a su fin

La Superliga Europea llegó oficialmente a su fin tras el anuncio de un acuerdo de principios entre la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos (EFC) y el Real Madrid, con el objetivo de cerrar definitivamente las disputas legales surgidas a raíz del controvertido proyecto. El entendimiento, dado a conocer este miércoles, busca priorizar el bienestar del fútbol continental y sentar bases comunes para fortalecer el modelo competitivo vigente, poniendo énfasis en el mérito deportivo y la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones.
Según el comunicado conjunto, el pacto se alcanzó después de meses de conversaciones orientadas a proteger los intereses del fútbol europeo. Las partes coincidieron en la necesidad de reforzar los principios que rigen las competiciones actuales, así como en mejorar la experiencia de los aficionados mediante el uso de nuevas tecnologías. Este acuerdo preliminar servirá como marco para resolver los procesos legales relacionados con la Superliga, una vez se formalice el convenio definitivo.
No floreció el proyecto de la Superliga
El proyecto de la Superliga, presentado hace cinco años como una alternativa a la Liga de Campeones, fue perdiendo respaldo de manera progresiva. La reciente salida del FC Barcelona, anunciada el 7 de febrero, marcó un punto de inflexión decisivo en la desintegración de la iniciativa. La renuncia del conjunto azulgrana se sumó a la de la Juventus en 2023, que ya había debilitado considerablemente la viabilidad del plan original.
Con el retiro de Barcelona y Juventus, el Real Madrid quedó como el único gran impulsor de la propuesta en un contexto de rechazo generalizado por parte del ecosistema futbolístico europeo. El nuevo acuerdo representa, en la práctica, el cierre de un capítulo que generó tensiones institucionales y un amplio debate sobre el futuro del fútbol de clubes. Ahora, las entidades involucradas apuestan por una etapa de estabilidad y consenso en beneficio del deporte y sus seguidores.