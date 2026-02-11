 La Superliga impulsada por Florentino Pérez llega a su fin
Deportes

La Superliga impulsada por Florentino Pérez llega a su fin

La Superliga Europea llega a su fin tras un acuerdo entre la UEFA, la EFC y el Real Madrid para cerrar disputas legales y priorizar el mérito deportivo.

Compartir:
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la cena navideña de este 2025 - Real Madrid C.F.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la cena navideña de este 2025 / FOTO: Real Madrid C.F.

La Superliga Europea llegó oficialmente a su fin tras el anuncio de un acuerdo de principios entre la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos (EFC) y el Real Madrid, con el objetivo de cerrar definitivamente las disputas legales surgidas a raíz del controvertido proyecto. El entendimiento, dado a conocer este miércoles, busca priorizar el bienestar del fútbol continental y sentar bases comunes para fortalecer el modelo competitivo vigente, poniendo énfasis en el mérito deportivo y la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones.

Según el comunicado conjunto, el pacto se alcanzó después de meses de conversaciones orientadas a proteger los intereses del fútbol europeo. Las partes coincidieron en la necesidad de reforzar los principios que rigen las competiciones actuales, así como en mejorar la experiencia de los aficionados mediante el uso de nuevas tecnologías. Este acuerdo preliminar servirá como marco para resolver los procesos legales relacionados con la Superliga, una vez se formalice el convenio definitivo.

No floreció el proyecto de la Superliga

El proyecto de la Superliga, presentado hace cinco años como una alternativa a la Liga de Campeones, fue perdiendo respaldo de manera progresiva. La reciente salida del FC Barcelona, anunciada el 7 de febrero, marcó un punto de inflexión decisivo en la desintegración de la iniciativa. La renuncia del conjunto azulgrana se sumó a la de la Juventus en 2023, que ya había debilitado considerablemente la viabilidad del plan original.

Con el retiro de Barcelona y Juventus, el Real Madrid quedó como el único gran impulsor de la propuesta en un contexto de rechazo generalizado por parte del ecosistema futbolístico europeo. El nuevo acuerdo representa, en la práctica, el cierre de un capítulo que generó tensiones institucionales y un amplio debate sobre el futuro del fútbol de clubes. Ahora, las entidades involucradas apuestan por una etapa de estabilidad y consenso en beneficio del deporte y sus seguidores.

Foto embed
superliga-europea-propuesta-febrero-2023- -

En Portada

Video evidencia cómo actuaron los motosicarios que atentaron contra director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Video evidencia cómo actuaron los motosicarios que atentaron contra director de la PMT de San Miguel Petapa

07:26 AM, Feb 11
Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026t
Deportes

Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026

07:49 AM, Feb 11
Ruta al Atlántico: Cabezales con fallas obstaculizan carriles de ingreso a la Ciudadt
Nacionales

Ruta al Atlántico: Cabezales con fallas obstaculizan carriles de ingreso a la Ciudad

06:48 AM, Feb 11
El show de Bad Bunny en el Super Bowl logra récord histórico de ratingt
Farándula

El show de Bad Bunny en el Super Bowl logra récord histórico de rating

06:13 AM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos