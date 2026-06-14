Prevén tránsito complicado por celebración del Día del Padre

Autoridades de tránsito informaron que para esta semana se tiene previsto que algunas familias guatemaltecas festejen el Día del Padre, lo que podría generar varios escenarios vehiculares en el tránsito de distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.
Amílcar Montejo, director de EMETRA, informó que la fecha podría reflejar una mayor movilidad en las calles y avenidas, especialmente un mayor recorrido de los repartidores de alimentos a domicilio.
La celebración del padre es totalmente diferente al 10 de mayo. En la celebración del Día de la Madre, las mujeres tienen descanso y asueto. En el caso del Día del Padre no. En ese sentido, la movilidad no tiene una variación", comentó el comunicador.
Montejo consideró oportuno mencionar que, pese a la poca celebración que se puede tener para el Día del Padre, se puede originar un fuerte movimiento de quienes reparten comida. Quienes hacen entrega de productos aumentan sus viajes durante ese día, consideró Montejo.
Agregó que los despachos a domicilio también podrían tener atrasos viales, de media a dos horas. "Para el Día del Padre hay una mayor cantidad de incidentes vehiculares que van relacionados con este reparto a domicilio de motocicleta", comentó.
En otras noticias: Autoridades confirmaron que dos agentes policiales resultaron heridos tras la balacera; cinco agresores fueron capturados en Morales, Izabal.
Días de mayor celebración por el Día del Padre
Montejo advirtió que en las noches se podría registrar una mayor demanda de consumo de alimentos. Advirtió que algunas zonas de la ciudad, las que tienen mayor concentración de restaurantes y centros de entretenimiento, podrían tener complicaciones.
"Durante el horario de la noche tendríamos mayor demanda, especialmente por consumo de alimentos, en las zonas 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16 y 17, que es donde se concentra la mayor cantidad de restaurantes, centros de entretenimiento y también de diversión", indicó.
Para el experto, la celebración podría concentrarse el fin de semana más próximo al Día del Padre. Por ello, solicitó mucha precaución entre las fechas del 13 al 14 o del 20 al 21 de junio, porque en esos días se podrían dar los mayores agasajos a los padres de familia.
No descartó que durante estos fines de semana se pueda dar una mayor demanda en lugares recreativos como los parques del IRTRA en la Avenida Petapa, el Zoológico La Aurora y salas de cine, entre otros.
Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala indicaron que, para no afectar la circulación vehicular, enviarán agentes de tránsito a puntos estratégicos de la ciudad.
Con información de Sara Solórzano de Emisoras Unidas 89.7 FM.