Pobladores del municipio de Tejutla, departamento de San Marcos, reportaron este domingo, 14 de junio de 2026, que las fuertes lluvias de ayer causaron una fuerte caída de granizo en el lugar, afectando varios terrenos en donde se habían cultivado plantas de maíz y papa. Los lugareños compartieron imágenes de la caída del hielo, que cubrió totalmente los terrenos del lugar.
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Video: Reportan fuerte caída de granizo en Tejutla, San Marcos
Vecinos compartieron imágenes del hielo que afectó varios terrenos con cultivos de maíz y papa.
- por Eliseo de León
- 08:36, Jun 14 2026
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