Operativo culmina con dos capturas en San José Villa Nueva

Las fuerzas de seguridad desarrollaron un operativo en San José Villa Nueva durante este sábado, 13 de junio de 2026, con saldo de dos detenidos y varias armas de fuego incautadas. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que también incautaron seis tolvas para pistola y dos para carabina.
Los uniformados a cargo del procedimiento describieron que también encontraron varias municiones de distintos calibres, así como una carabina y otra arma de fuego. Asimismo, indicaron que las acciones policiales se dieron en reacción a una serie de disparos al aire en el lugar.
La PNC describió que los detenidos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una tienda en la 3ª. calle y 6ª. avenida de la zona 2 de San José, Villa Nueva al momento de la detención. Los agentes precisaron que los detenidos son un hombre y una mujer.
Los aprehendidos fueron identificados únicamente como Jow, de 34 años, y Eva, de 19 años. A los revoltosos se les incautó una pistola marca CZ, calibre 9 milímetros, con seis cargadores y 90 municiones. Las autoridades añadieron que la carabina es calibre .223 con dos cargadores y 92 municiones.
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Decomisan arma blanca en San José Villa Nueva
La PNC agregó que a los detenidos se les decomisó un arma blanca y que el resto de armamento era portado sin la documentación respectiva. Asimismo, narraron que los detenidos se negaron a colaborar con las autoridades y decidieron esconderse en la tienda, por lo que fueron reducidos al orden por los agentes.
En la intervención participaron agentes de la PNC de la comisaría 15 e integrantes del Grupo de Acción Rápida (GAR), que redujeron al orden a los ahora apresados.
La PNC no descartó que los señalados hayan intentado, posiblemente, atentar contra la vida de otras personas.