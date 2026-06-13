Implementan plan táctico mundialista para evitar accidentes

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) anunció que este sábado, 13 de junio de 2026, inició su "plan de cobertura táctica mundialista", que estará vigente hasta el 19 del próximo mes. Brenda Santizo, vocera de la entidad, explicó que este será el primer fin de semana en que se estará implementando la actividad, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito, derivado de los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.
La comunicadora agregó que el plan incluye acciones de prevención y control en las principales rutas, calles y avenidas del país. Santizo añadió que la PNC implementará puestos de control y operativos móviles en las principales rutas del país.
La comunicadora indicó que las acciones del plan táctico mundialista se realizarán en coordinación con las 10 delegaciones del Departamento de Tránsito de la PNC a nivel nacional. Asimismo, mencionó que el trabajo se hará de forma coordinada, trabajando en conjunto con las diferentes comisarías policiales.
"La pasión del futbol no debe terminar en tragedia", aseguró la PNC en sus redes sociales oficiales al anunciar que estará fortaleciendo sus acciones preventivas en todo el territorio nacional. La entidad aseguró que el propósito del plan táctico mundialista es proteger la vida y la integridad de todos los guatemaltecos.
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Reconemdaciones para la época mundialista
Mientras tanto, Santizo pidió a la población que al conducir por las calles del país siempre porten la documentación vigente y en orden. La comunicadora también llamó a "conducirse con responsabilidad".
En sus redes sociales, la PNC profundizó indicando que hasta el 19 de julio se intensificarán las acciones preventivas como las pruebas de alcoholemia, operativos de inspección en diversos tipos de establecimientos y acciones para la protección de la niñez y la adolescencia.
La institución policial anunció cero tolerancia para el tema del alcohol al volante, a la venta de licor a los menores de edad y a la exposición de niños y adolescentes a situaciones de riego. La PNC instó a vivir la emoción del futbol con responsabilidad.
Un partido puede durar 90 minutos, pero las consecuencias de una imprudencia pueden durar toda la vida; la seguridad es responsabilidad de todos, pero el compromiso es de cada uno", concluyó la PNC.
Con información del periodista Winston Cano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.