Derrumbe afecta la Ruta Nacional 21-5 en Petén

La Unidad de Conservación Vial (COVIAL) reportó que la mañana de este sábado, 13 de junio de 2026, ocurrió un derrumbe en el kilómetro 618.5 de la Ruta Nacional 21-5, ubicada en el departamento de Petén. La entidad destacó que esta es una importante carretera en el lugar, por lo que enviaron cuadrillas de trabajadores para remover los escombros.
Según las imágenes compartidas, el alud arrastró rocas de gran tamaño hacia la carretera, impidiendo el paso de vehículos. Trabajadores de COVIAL fueron captados en el lugar, mientras retiraban la tierra y lodo con herramienta manuales como palas.
Imágenes compartidas desde el área afectada mostraron que el material del derrumbe dificultó el paso de carros y motocicletas. Sin embargo, algunos motoristas decidieron pasar sobre el tramo afectado, con las consideraciones del caso y reduciendo la velocidad de manera considerable.
En otros tramos carreteros, COVIAL informó que realiza trabajos de aplicación de cemento para la estabilización de la Ruta Departamental ZAC-32, desde el kilómetro 121 hacia el 121.5, en el área del departamento de Zacapa. "Nuestro equipo realiza el mantenimiento de la carretera para que tus recorridos sean más rápidos y seguros", aseguró la entidad.
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Piden precauciones en otras carreteras
"Mañana continuarán los trabajos de reparación de la carpeta de rodadura del Puente Corozal en Agua Caliente", informó la entidad, al reportar que los trabajos se realizan en el kilómetro 29.8 de la ruta CA-9 Norte.
Asimismo, reportaron trabajos de construcción de gaviones y muro con terramesh, como parte de la reparación del socavamiento que ocurrió en el kilómetro 202 de la RD-TOT-02-02, en el departamento de Totonicapán.
En ese lugar, trabajadores de la entidad realizan una construcción de muro de contención a base de rocas, concreto, malla y concreto, entre otros materiales.