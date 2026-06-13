PNC captura a hombre acusado de practicar cesárea a su hija

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Rigoberto "N", un hombre de 55 años, señalado de haber realizado una cesárea improvisada a su hija de 19 años mientras ella daba a luz en su vivienda, en un hecho que ha generado conmoción en Guatemala.
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la PNC, el incidente ocurrió cuando la joven entró en labor de parto en casa. Ante la ausencia de atención médica profesional, el padre habría utilizado diversas herramientas caseras para intervenir quirúrgicamente a su hija, provocándole heridas tanto a ella como al recién nacido.
Tras un allanamiento realizado por agentes policiales en el Puerto de San José, Escuintla., se logró la captura del presunto responsable, quien es investigado por los delitos de parricidio y femicidio en grado de tentativa.
Estado de salud de la mujer y el recién nacido
Durante el operativo, los elementos policiales localizaron múltiples objetos que podrían estar vinculados con el hecho, entre ellos agujas, algodón, alcohol, cortauñas, tijeras y un instrumento punzocortante similar a un bisturí. Todo el material fue embalado y enviado a análisis forense para su evaluación como evidencia.
Tanto la madre como el bebé fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen en estado delicado bajo observación médica.
Según información preliminar, el detenido habría declarado a las autoridades que tomó la decisión de intervenir debido a la falta de recursos económicos para trasladar a su hija a un hospital y recibir atención especializada. El caso continúa bajo investigación y será un juzgado el encargado de determinar su situación legal en los próximos días.