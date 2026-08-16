 Real Madrid cierra su pretemporada goleando al Schalke 04
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Real Madrid cierra su pretemporada goleando al Schalke 04

El Real Madrid cerró su pretemporada con una goleada 0-3 sobre el Schalke 04 y ya pone la mira en su debut en LaLiga, con varias caras nuevas en el plantel.

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Celebración del Real Madrid ante el Schalke 04 en su último amistoso de pretemporada - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Schalke 04 en su último amistoso de pretemporada / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid puso este domingo el punto final a su pretemporada con una convincente victoria frente al Schalke 04 en el Veltins Arena. Los dirigidos por Xabi Alonso afrontaron su último compromiso de preparación antes de comenzar oficialmente una nueva campaña y dejaron buenas sensaciones al imponerse por 0-3 ante el conjunto alemán.

El cuadro merengue no necesitó emplearse a fondo para marcar diferencias y encaminó el triunfo desde la primera mitad. Kylian Mbappé abrió el marcador, mientras que Dean Huijsen amplió la ventaja antes del descanso. En el complemento, Carlos Espí apareció para sentenciar el encuentro y completar una actuación cómoda para el conjunto español, que controló el trámite durante buena parte del partido.

Lo que viene para el Real Madrid

El encuentro también sirvió para que varios de los nuevos rostros del plantel tuvieran sus primeros minutos con la camiseta madridista. Entre los refuerzos que debutaron estuvieron Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Yan Diomande. Además, Kylian Mbappé y Jude Bellingham volvieron a la actividad después de su participación en el Mundial de 2026, sumándose nuevamente a la dinámica del equipo.

Con la pretemporada ya concluida, el Real Madrid dirige toda su atención hacia el inicio de LaLiga. El conjunto blanco tiene previsto debutar el próximo sábado a las 13:30 horas, cuando visite al RCD Espanyol por la segunda jornada del campeonato. La primera fecha contará con varios encuentros reprogramados, por lo que el equipo madridista tendrá su estreno liguero en una jornada distinta al calendario inicialmente previsto.

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Once titular del Real Madrid en su amistoso ante el Schalke 04 - Real Madrid C.F.

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