Muere Martin Sett, promesa del deporte guatemalteco

En las últimas horas se dio a conocer sobre la muerte del atleta Martin Sett, quien cursó varios deportes, pero dejó una huella en el baloncesto fuera de nuestras fronteras. Mediante las redes sociales, la noticia fue socializada y hubo una serie de mensajes de solidaridad para los deudos del deportista nacional.
"Estamos con ustedes Otto, Gaby y María Renné, orando por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que privilegio haberte conocido Martin. Seguiremos compartiendo el mensaje que Dios puso en tu corazón. Sabemos que estás en la gloria de Jesús y descansando en su presencia", fueron las palabras emitidas por Animal Way, una marca guatemalteca de nutrición ancestral, salud natural y suplementos limpios, de la cual Martin Sett era parte importante.
Martin Sett era un apasionado por el deporte y fiel seguir del Antigua G. F. C., club que usó sus redes sociales para expresar su sentir por la muerte de un aficionado colonial.
"Directiva, cuerpo técnico, jugadores y colaboradores del club, lamentan el sensible fallecimiento de nuestro joven amigo Martin Sett Salazar, quien en vida fue un gran aficionado ‘Panza Verde’", señaló la institución antigüeña.
Hasta el momento no hay un comunicado respecto a cuál fueron las causas que terminaron con la vida de una promesa del deporte nacional.
Así comenzó Martin Sett en el deporte
Martin Sett comenzó su pasión por el deporte a los 7 años cuando incursionó en el karate, el cual era practicado por su padre Otto René y su abuelo. Sett estuvo cerca de conseguir la cinta negra, pero por cuestiones de estudio tuvo que abandonar su sueño por viajar a Estados Unidos, donde se abrió camino en el baloncesto.
De acuerdo a una entrevista con Contacto Deportivo, Martin Sett contó que, su gran inspiración era Dios y confiado en él logró ser parte del deporte de baloncesto en Estados Unidos. Aunque nuevamente un giro en su vida lo llevó al TEC de Monterrey en México donde logró unir sus dos prioridades: estudios -carrera de ingeniería industrial- y el deporte con el baloncesto universitario.
Pero lamentablemente una enfermedad cortó de tajo los sueños de Martin.