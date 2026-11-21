La muerte de Melissa Medina, una influencer y empresaria dominicana de 22 años, continúa bajo investigación luego de que se conocieran imágenes de sus últimos momentos y detalles sobre lo ocurrido durante la madrugada del martes 17 de noviembre, cuando fue trasladada a un centro médico sin signos vitales.
Las grabaciones, divulgadas por la Policía el viernes 20 de noviembre, muestran a la joven ingresando a un apartamento en el sector de Piantini con una cartera en la mano. Horas después, las cámaras registraron a sus dos acompañantes cuando la trasladaban por el pasillo y el ascensor hasta el lobby del edificio, donde se encontraba el vigilante.
De acuerdo con la versión ofrecida por Mariana Michelena Pascual, quien estaba con Melissa esa madrugada, la joven llegó al apartamento aproximadamente a las 2:22 horas. Cerca de las 4:00 comenzó a sentirse mal, pidió agua, recibió jugo y posteriormente lo vomitó.
Pascual aseguró que intentaron reanimarla durante unos 20 minutos. Según su relato, Eliezer Salvador se retiró del lugar, pero regresó unos ocho minutos después de recibir una llamada en la que le informaron que Melissa no respiraba. La mujer afirmó que posteriormente la trasladó a la clínica Corazones Unidos, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales, alrededor de las 5:30 horas. Esta versión todavía no ha sido corroborada oficialmente.
Investigación continúa
La Fiscalía del Distrito Nacional informó que los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) apuntan a una posible falla cardíaca. Sin embargo, será la autopsia definitiva la que determine qué provocó esa condición.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso ordenó profundizar las investigaciones y examinar cualquier otro posible delito. La fiscal Rosalba Ramos pidió evitar especulaciones y aclaró que la cremación de la joven no impide continuar con las diligencias, debido a que las evidencias ya fueron levantadas.
La Policía ha entrevistado a la acompañante de Melissa y al vigilante del edificio, y definirá los siguientes pasos con base en el dictamen forense. Hasta ahora, las autoridades no han informado de pruebas concluyentes que confirmen la comisión de un delito.
Melissa, quien reunía más de 63 mil seguidores en Instagram y dirigía un negocio de servicios para uñas en Santo Domingo, iba a recibir un reconocimiento de los Premios Magna dos días después de su muerte.