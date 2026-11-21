El Leeds United se impuso con autoridad al Chelsea en la undécima jornada de la Premier League 2026/27, venciendo 1-4 en Stamford Bridge. El conjunto dirigido por Daniel Farke aprovechó las vulnerabilidades defensivas del equipo londinense y logró una victoria contundente que lo eleva en la clasificación, mientras el equipo de Xabi Alonso sufre un tropiezo que complica su temporada.
Los goles del partido reflejaron el dominio visitante tras un arranque prometedor del Chelsea. Emmanuel Emegha adelantó a los locales en el minuto 25 con una definición precisa, pero Noah Okafor empató apenas tres minutos después. En la segunda mitad, Dominic Calvert-Lewin transformó un penalti en el 53' para poner el 1-2, y Okafor firmó su doblete en el 58'. Brenden Aaronson cerró el marcador en el tiempo de descuento (90+1'), sellando un 1-4 que confirma el control total del Leeds en los últimos 45 minutos.
¿Crisis de Xabi Alonso en el Chelsea?
Con esta derrota, el Chelsea acumula 16 puntos tras 11 jornadas (cinco victorias, un empate y cinco derrotas) y desciende a la octava posición de la tabla. El Leeds, por su parte, alcanza los 17 puntos y se sitúa en la sexta plaza, superando a varios rivales directos. El resultado pone de manifiesto las dificultades del equipo de Alonso para mantener la solidez defensiva y la consistencia en casa, pese a contar con jugadores de calidad en ataque como Cole Palmer o Morgan Rogers.
La goleada llega en un momento delicado para el Chelsea, que afronta un calendario exigente en las próximas semanas. Xabi Alonso deberá ajustar el esquema y reforzar la organización defensiva si quiere recuperar el ritmo y luchar por las posiciones europeas, mientras el Leeds consolida su buena forma y aspira a mantenerse en la zona alta de la clasificación durante el resto de la temporada.