Luego de recibir varias llamadas de auxilio por un ataque armado en la zona 3 capitalina, Bomberos Voluntarios confirmaron que el hecho de violencia dejó un adolescente fallecido y dos personas heridas. Además, precisaron que el suceso tuvo lugar en la 31.ª calle "A" y 5ª. avenida de la zona 3 capitalina.
Los rescatistas indicaron que la emergencia fue atendida durante la noche del viernes pasado por Bomberos Voluntarios de la Estación Central y de la 4ª. y 10ª. compañía.
Los rescatistas describieron que a su llegada a la zona 3, evaluaron a tres personas afectadas, quienes presentaban heridas provocadas por proyectiles de arma. De esa manera, los técnicos en urgencias médicas identificaron que dos de ellas debían ser trasladadas a diferentes centros asistenciales.
Asimismo, confirmaron que en el lugar quedó fallecida una tercera persona de sexo masculino de aproximadamente 17 años de edad a quién no se ha logrado identificar. En el lugar la Policía Nacional Civil resguardó el área del ataque armado, mientras el Ministerio Público desarrolló las pesquisas que demanda la ley.