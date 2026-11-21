El FC Barcelona tendrá que afrontar su próximo compromiso ante el Villarreal con algunas preocupaciones en la zona defensiva. El entrenador azulgrana, Hansi Flick, confirmó que Andreas Christensen estará fuera durante los próximos dos encuentros debido a problemas musculares, mientras que Pau Cubarsí podría comenzar desde el banquillo por unas molestias en el psoas. "Christensen estará de baja unos dos partidos y lo de Cuba (Cubarsí) no es importante, aunque hay que tener cuidado y quizás comience en el banquillo", explicó el técnico alemán.
Flick también se refirió al estado anímico del defensor danés, quien atraviesa un momento complicado por sus problemas físicos. "Está muy decepcionado", reconoció el entrenador, antes de destacar sus cualidades futbolísticas: "Cuando está bien es uno de los mejores defensas". Asimismo, aseguró que el cuerpo técnico está trabajando para acompañarlo durante su recuperación. Sobre Cubarsí, recordó el desgaste que acumuló durante la temporada anterior y señaló que deben cuidar su estado físico después de haber disputado tantos encuentros.
No todas son malas noticias para Flick
Pese a las ausencias, el Barcelona también recibió buenas noticias con la reincorporación de Dani Olmo, Eric García, Jules Koundé y Frenkie de Jong a la dinámica del equipo. No obstante, Flick reconoció que el centrocampista neerlandés todavía presenta algunas molestias y que su participación en el once inicial no está asegurada. El técnico también restó importancia a la exigencia del calendario, que contempla nueve partidos en los próximos 28 días y un desplazamiento a Azerbaiyán para enfrentar al Sabah. "Estamos en un buen momento y hemos recuperado jugadores", resumió, antes de insistir en que el equipo debe estar preparado para afrontar todos los compromisos.
Por último, Flick destacó la calidad del Villarreal y reconoció que será un adversario complicado, al tiempo que evitó centrarse en el buen momento del Real Madrid. "No me preocupa ahora el Real Madrid, está a tres puntos, hay que seguir por delante y aquel partido ya pasó", afirmó. También se refirió a la necesidad de mantener la evolución futbolística del conjunto catalán y respaldó las palabras de Rodri sobre la importancia de elevar el nivel competitivo. "Cada día queremos ser mejores, jugar mejor, es lo que queremos para cada jugador, mejorar y mostrar nuestro potencial, también yo", concluyó el entrenador, dejando claro que la prioridad es seguir creciendo como equipo.