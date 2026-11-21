El delantero inglés Harry Kane, figura del Bayern Múnich, fue operado con éxito tras sufrir una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo durante el empate 1-1 frente al Colonia, por la décima jornada de la Bundesliga. La lesión representa un duro contratiempo para el conjunto bávaro, que perderá durante varios meses a uno de sus principales referentes ofensivos.
El club alemán confirmó la intervención quirúrgica mediante un comunicado, en el que informó que el procedimiento se realizó durante la noche del viernes al sábado. Asimismo, señaló que el atacante, de 33 años, iniciará ahora su proceso de rehabilitación, aunque no estableció una fecha concreta para su regreso a los terrenos de juego. La entidad anticipó que el futbolista permanecerá alejado de la actividad competitiva durante los próximos meses.
Kane salió lesionado contra el Colonia
Kane sufrió el percance en el minuto 20 del encuentro ante el Colonia, después de una acción dentro del área rival. Su ausencia supone una baja sensible para el Bayern, especialmente por el rendimiento que había mostrado en el inicio de la temporada. Hasta el momento de la lesión, el internacional inglés había disputado 16 partidos, con un balance de diez goles y once asistencias, cifras que reflejan su importancia en el esquema ofensivo del equipo muniqués.
La jornada también dejó otra preocupación para el conjunto alemán, ya que el francés Michael Olise sufrió una contusión en un pie durante el mismo compromiso. Según informó el Bayern, el atacante necesitará tratamiento durante los próximos días. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para afrontar los siguientes compromisos sin Kane, cuya recuperación será una de las principales prioridades del equipo en los próximos meses.