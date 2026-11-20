El mundo de los certámenes de belleza vuelve a estar envuelto en una polémica. Nguyen Quynh Anh, quien fue coronada Miss Universe Vietnam 2026, perdió oficialmente su título apenas 47 días después de haber obtenido la corona nacional.
La modelo vietnamita, de 27 años, fue destituida luego de enfrentar una serie de controversias relacionadas con la filtración de conversaciones privadas y presuntos incumplimientos de los acuerdos establecidos con los organizadores del concurso.
La decisión fue anunciada por Five6 Entertainment Joint Stock Company, empresa responsable de Miss Universe Vietnam, que aseguró que la joven había incumplido las condiciones establecidas para desempeñar sus responsabilidades como reina de belleza.
Sin embargo, el caso ha tomado un nuevo giro, debido a que los representantes de la modelo cuestionaron los fundamentos de la destitución y solicitaron explicaciones oficiales sobre la medida.
¿Por qué destituyeron a Miss Universe Vietnam 2026?
Pham Duy Khanh, director ejecutivo de Five6 Entertainment y responsable del comité organizador, confirmó que Nguyen Quynh Anh perdió su título con efecto inmediato el 18 de noviembre.
Según la organización, la modelo continuó aceptando invitaciones para participar en actividades públicas y compromisos profesionales sin contar con autorización previa.
Los organizadores también señalaron que asistió a un evento en el que se anunció un acuerdo exclusivo con otra agencia de representación, pese a que todavía existían asuntos pendientes relacionados con sus compromisos como Miss Universe Vietnam.
La empresa sostuvo que estas actuaciones afectaron la imagen del certamen y dificultaron el cumplimiento de las responsabilidades asociadas con la corona.
La decisión llegó después de que la joven recibiera una suspensión de seis meses por una controversia anterior.
Los mensajes privados que desataron la polémica
Los problemas comenzaron pocos días después de su coronación, celebrada el 2 de octubre de 2026 en Hai Phong, Vietnam.
El 12 de octubre comenzaron a circular en redes sociales capturas de pantalla de conversaciones privadas atribuidas a participantes del certamen.
Los mensajes contenían comentarios considerados ofensivos hacia otras reinas de belleza y figuras del entretenimiento vietnamita.
Entre las personas mencionadas se encontraban la ex Miss Universe Vietnam Nguyen Cao Ky Duyen y otras personalidades relacionadas con el concurso.
La filtración provocó críticas en redes sociales y llevó a los organizadores a iniciar una revisión de lo ocurrido.
Nguyen Quynh Anh ofreció una disculpa pública por sus expresiones y reconoció que sus comentarios habían sido inapropiados.
Sin embargo, la controversia continuó y terminó afectando su participación en las actividades oficiales del certamen.
La organización la había suspendido durante seis meses
El 25 de octubre, el comité organizador anunció medidas disciplinarias contra Nguyen Quynh Anh y la primera finalista, Trinh My Anh, quien también había sido relacionada con las conversaciones filtradas.
Quynh Anh recibió una suspensión de seis meses para realizar presentaciones artísticas bajo el título de Miss Universe Vietnam.
Por su parte, Trinh My Anh fue suspendida durante tres meses.
En aquel momento, ambas conservaron sus respectivos títulos, aunque quedaron sujetas a restricciones relacionadas con sus actividades públicas.
La organización explicó que las sanciones buscaban reforzar los estándares de comportamiento y responsabilidad de las representantes del certamen.
No obstante, semanas después, las nuevas diferencias entre Quynh Anh y los organizadores provocaron la retirada definitiva de su corona.
La modelo cuestiona la decisión de los organizadores
Este viernes 20 de noviembre surgieron nuevas declaraciones relacionadas con el caso.
De acuerdo con el periódico vietnamita Dân trí, la nueva empresa de representación de Nguyen Quynh Anh, SIGNÉ, solicitó que se aclararan los fundamentos y procedimientos utilizados para retirarle el título.
Rina Kim, representante de la agencia, señaló que la modelo no había recibido una explicación formal por escrito sobre los alcances de la suspensión ni sobre la posterior destitución.
Además, sostuvo que Quynh Anh y los organizadores todavía no habían firmado un contrato definitivo de representación después de su coronación.
Según esta versión, ambas partes habían mantenido conversaciones sobre los términos de colaboración, pero no habían alcanzado un acuerdo.
Los representantes de la modelo consideran necesario determinar qué obligaciones estaban vigentes y cuáles eran las facultades de la organización para imponer las sanciones anunciadas.
Por ello, solicitaron documentación oficial que permita esclarecer la situación y proteger los derechos de la joven.
Estas declaraciones muestran que existen diferencias entre la versión de la organización y la postura de la nueva agencia de representación de Quynh Anh.