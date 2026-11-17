Guatemala se llenó de orgullo tras la destacada participación de sus representantes en la primera edición de Queen Universe Contest 2026, un certamen internacional de belleza celebrado en El Salvador, donde varias guatemaltecas conquistaron coronas en distintas categorías.
La gala final se llevó a cabo la noche del lunes 16 de noviembre en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ubicada en el centro histórico de San Salvador, donde representantes de diferentes países desfilaron ante el jurado para disputar los títulos internacionales.
Entre las guatemaltecas que obtuvieron reconocimientos destacan Wendy Serrano, Karla Sánchez, Gabriela Figueroa e Isabella Recinos, cuyos triunfos fueron anunciados por la organización del concurso a través de sus redes sociales.
Las guatemaltecas que conquistaron coronas en El Salvador
Una de las protagonistas de la noche fue Wendy Serrano, quien obtuvo el título de Mrs. Queen World, una distinción que suma un nuevo logro a su participación en el mundo de los certámenes de belleza.
La guatemalteca apareció en la publicación oficial de la organización luciendo un vestido verde turquesa, su corona y la banda que la acredita como Mrs. Queen World.
Por su parte, la doctora Karla Sánchez conquistó el título de Petite Queen Universe, destacando en una de las categorías del certamen internacional.
La representante guatemalteca fue presentada oficialmente con su corona, un vestido verde con detalles dorados y la banda que la identifica como ganadora de Petite Queen Universe.
Otra de las triunfadoras fue Gabriela Figueroa, quien obtuvo el título de Miss Teen Queen Grand, dentro de la categoría juvenil del concurso.
La joven guatemalteca fue reconocida por la organización mediante una publicación en la que aparece luciendo su corona, un vestido rosado brillante y la banda correspondiente a su título internacional.
A ellas se suma Isabella Recinos, quien recibió el título de Mini Miss Queen Universe 2026, según la publicación oficial del certamen. En la imagen difundida por los organizadores, la pequeña representante aparece con un llamativo vestido de fantasía en tonos rosados y verdes, además de su corona y banda.
Las publicaciones de las ganadoras generaron felicitaciones y mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores celebraron la participación de las representantes guatemaltecas.
Un certamen internacional que reunió a varios países
La primera edición de Queen Universe y King Universe se desarrolló durante el 15 y 16 de noviembre en El Salvador, con la participación de delegaciones de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y el país anfitrión.
El evento contó con el apoyo del bailarín y gestor cultural Mauricio Bonilla y contempló distintas actividades relacionadas con la belleza, la cultura y el turismo.
Durante la primera jornada, celebrada en la Plaza de la Cultura de Santa Tecla, los participantes presentaron sus trajes nacionales de fantasía y participaron en entrevistas ante el jurado.
La competencia incluyó diferentes categorías y ceremonia final de coronación se realizó el lunes 16 de noviembre en la Biblioteca Nacional de El Salvador, escenario en el que se dieron a conocer los títulos de las participantes.
Con estos reconocimientos, Wendy Serrano, Karla Sánchez, Gabriela Figueroa e Isabella Recinos suman nuevos logros para Guatemala en el ámbito de los certámenes internacionales de belleza, llevando el nombre del país a un escenario compartido con representantes de otras naciones.