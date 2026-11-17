Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este martes, 17 de noviembre, dejó como saldo un motorista fallecido. El hecho se registró en el kilómetro 20.5 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Los cuerpos de socorro fueron notificados con respecto a un hecho vial en el sector, por lo que trasladaron unidades de emergencia de inmediato. En el lugar localizaron al conductor en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. A pocos metros estaba la motocicleta en la que viajaba.
Los técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación correspondiente al afectado para brindarle la asistencia necesaria; sin embargo, determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a la serie de traumas que presentaba.
Las causas del percance no han sido establecidas, aunque preliminarmente se conoció que el motorista aparentemente derrapó y esto llevó a que perdiera el control del manubrio hasta caer, lo que le generó las graves lesiones.
Cierre de carriles
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde ocurrió el percance y realizaron el cierre del área, mientras quedaron a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que trasladó brigadas a ese sector para regular el paso vehicular, ya que se reportan complicaciones derivado del cierre parcial del tramo.
Son dos carriles los que está obstruidos con dirección al sur, el izquierdo y central, mientras se desarrollan las diligencias tras este lamentable hecho que cobró una vida.
En el tramo con dirección al norte, el tránsito lento se mantiene en el kilómetro 21.5 y la afluencia vehicular se ve interrumpida en un carril porque la motocicleta quedó en el carril izquierdo.
"Aparentemente, el motorista viajaba hacia la Ciudad de Guatemala y al momento de sufrir este accidente, su cuerpo quedó con dirección al sur",
explicó al respecto Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva.
Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias, buscar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito que apoya en el sector.