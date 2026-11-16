La eliminación de Guatemala en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 dejó sensaciones amargas en el plantel nacional. Tras caer 4-1 en Toronto y despedirse del torneo con un marcador global de 7-3, José Rosales reconoció la superioridad del conjunto canadiense y no ocultó la dificultad que tuvo la Azul y Blanco para competir ante la presión de su rival. "Cuando el rival es superior a ti, no queda más que felicitarlos. La verdad es que Canadá es un gran equipo. Nos ahogó, no nos permitió salir", expresó el futbolista al analizar lo sucedido en el encuentro.
'Chema' también identificó uno de los principales aspectos que Guatemala deberá corregir de cara a sus próximos compromisos: la velocidad y claridad para salir jugando después de recuperar la pelota. El mediocampista considera que el equipo debe encontrar mejores alternativas para superar la presión de sus adversarios, especialmente ante selecciones de mayor jerarquía. "Encontrar la manera de poder tener un mejor ritmo cuando recuperamos la pelota para poder salir de ese tipo de presión que ellos nos hicieron", señaló. Además, calificó el resultado como una derrota dolorosa y reconoció que ahora será necesario levantar la cabeza y trabajar en los aspectos que dejaron al descubierto los dos encuentros ante Canadá.
Rosales ya piensa en lo que viene para Guatemala
Pese al duro golpe y a la eliminación, el futbolista dejó claro que las aspiraciones de la Selección Nacional siguen vigentes. Guatemala no consiguió avanzar a las semifinales ni obtener la clasificación directa a la Copa Oro 2027, pero todavía tendrá la oportunidad de disputar la ronda preliminar del certamen, conocida como play-in. "El sueño no termina. Tenemos todavía la opción de ir a Copa Oro a través del play-in", manifestó Rosales, quien también destacó algunos aspectos positivos del desempeño colectivo durante la eliminatoria. Según explicó, el equipo mostró por momentos seguridad y valentía, intentando ir hacia adelante a pesar de enfrentarse a una potencia de la región.
De cara a la siguiente oportunidad internacional, el mediocampista de Antigua GFC considera que Guatemala debe aprender de lo sucedido y prepararse para afrontar partidos de alta exigencia. El jugador reconoció que, aunque el equipo no consiguió competir de la manera que esperaba, la experiencia debe servir para corregir errores y mejorar su respuesta ante rivales que ejercen una presión constante. "Tenemos que estar atentos y concentrados los 90 minutos porque este tipo de jugadores te lo hacen pagar", advirtió.