La Instancia de Jefes de Bloque e integrantes de Junta Directiva del Congreso de la República, aprobó este lunes 16 de noviembre, los proyectos de Orden del Día de las plenarias de la presente semana, mismas que se realizarán el martes 17 de noviembre, a partir de las 14 horas y el jueves 19 de noviembre, desde las 10 horas.
En la Sesión Ordinaria Adicional, se contempla conocer el Decreto Gubernativo 8-2026, emitido por el Presidente de la República en Consejo de ministros, mediante el cual declaró estado de sitio por un plazo de 30 días en los departamentos de Izabal y Zacapa.
El estado de Sitio, por un plazo de 30 días, busca proteger a la población, preservar el orden público y atender las amenazas de estructuras criminales, como respuesta a los hechos de violencia y a las actividades vinculadas al narcotráfico que representan una amenaza para la población y las autoridades, indicó el Congreso.
El diputado Cornelio García informó que como bancada Todos, están apoyando la ratificación del Estado de Sitio. "La delincuencia está teniendo un repunte que afecta a la población guatemalteca", indicó
Arévalo implementa estado de Sitio
El estado de sitio fue decretado por 30 días el sábado por el Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, luego de que ataques armados registrados desde finales de septiembre pasado dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.
Las autoridades locales y agencias internacionales señalan a estructuras vinculadas al narcotráfico de disputar el control territorial y de las rutas del transporte de drogas en las provincias hoy bajo estado de excepción.
El estado de sitio suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación, de reunión y la exigencia de mandamiento judicial para realizar detenciones y allanamientos.
El Ejecutivo explicó en un comunicado que, durante su vigencia, el estado de Sitio implica que se podrán implementar las siguientes medidas:
- Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado.
- Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización o si se realiza portando armas o elementos de violencia, aún si hubiera sido autorizada.
- Disolver por la fuerza cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurra a actos de violencia
- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones determinadas o someterlos a registro.
- Exigir los servicios o el auxilio de particulares.
- Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de alterar el orden público.
- Repeler o reprimir acciones contrarias al restablecimiento de la normalidad.
Con información de agencia EFE y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*