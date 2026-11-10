 Congreso aprueba Ley de Cine
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Congreso aprueba Ley de Cine

Con 132 votos y con carácter de Urgencia Nacional, fue aprobado el Decreto que propone alternativas para promover el arte cinematográfico nacional.

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Con 132 votos a favor se aprueba el Decreto 27-2026, Ley de Cine de Guatemala., Foto Omar Solís
Con 132 votos a favor se aprueba el Decreto 27-2026, Ley de Cine de Guatemala. / FOTO: Foto Omar Solís
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El Congreso de la República, aprobó este martes 10 de noviembre, el Decreto 27-2026, Ley de Cine de Guatemala, que establece un marco jurídico e institucional que permita fortalecer, promover y desarrollar la producción cinematográfica nacional.

Con 132 votos y con carácter de Urgencia Nacional, fue aprobado el Decreto que propone alternativas para promover el arte cinematográfico guatemalteco con sustento institucional, económico y normativo, a fin de impulsar internamente un sentido de identidad y lograr externamente el posicionamiento de marca de país.

De acuerdo con una publicación del Congreso, uno de sus principales componentes es la creación del Instituto Guatemalteco de Cine, concebido como una entidad autónoma encargada de impulsar y coordinar el desarrollo de esta industria, su estructura contempla áreas especializadas como la Comisión Fílmica, la Cinemateca, la Dirección de Fomento y Difusión de la Industria Cinematográfica Nacional, así como unidades de investigación, formación y tecnología.

También tiene entre sus atribuciones la aprobación de licencias de rodaje y busca la creación del Consejo Nacional de Cine, que será integrado por los ministerios de Cultura y Deportes, Economía, Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), así como productores de cine, agentes de la industria cinematográfica y el sector académico.

Este órgano tendrá a su cargo conocer y recomendar políticas, planes y programas de trabajo, así como evaluar el presupuesto del instituto y establecer lineamientos para la selección de proyectos que puedan acceder a financiamiento y estímulos.

Tendrá la labor de conocer, evaluar y hacer recomendaciones sobre la política, planes, proyectos y programas anuales de trabajo del Instituto Guatemalteco de Cine; conocer y hacer recomendaciones sobre el presupuesto de ingresos y egresos de este; así como fijar los lineamientos y criterios de evaluación para la aprobación de los proyectos cinematográficos que sean sometidos para financiamiento y acceso para el  fomento del cine.

Con el objetivo de brindar apoyo financiero en beneficio de todos los agentes de la industria cinematográfica, se crea un fondo que será administrado por el Instituto Guatemalteco de Cine, para el fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica nacional, así como para el desarrollo de programas académicos en el ámbito cinematográfico guatemalteco. Toda adjudicación de fondos se hará por medio de convocatorias a concursos.

Pretende garantizar la libertad de expresión creadora y tiene como objetivo el fomentar y desarrollar progresiva, armónica y equitativamente la cinematografía nacional y la industria audiovisual. Asimismo, contribuir a la conservación, preservación y divulgación de las obras cinematográficas nacionales y promover la formación de profesionales y técnicos en la industria.

La normativa establece que el reglamento de la Ley deberá ser emitido y aprobado a través de un Acuerdo Gubernativo en un plazo de 90 días, contando a partir de la conformación del Consejo Nacional de Cinematografía y entrará en vigencia a los ochos días después de su publicación en el Diario Oficial.

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La nominación de Pedro Cabrera, deberá pasar primero por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y posteriormente someterse a votación en el pleno.

Con información de Congreso, Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

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