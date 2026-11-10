Juez practica exhibición personal en el Congreso

El juez de Paz, Esvin Miguel Ángel Elías Flores, se presentó la noche de este martes 8 de noviembre al hemiciclo del Congreso de la República durante la sesión, para realizar una exhibición personal a favor de los diputados que integran la Junta Directiva del Congreso.
El juez, manifestó que realizó la exhibición personal a favor de el Presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres; Nery Abilio Ramos y Ramos, Primer Vicepresidente; Elmer Josué Palencia Reyes, Segundo Vicepresidente; Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo, Tercer Vicepresidente; y Juan Carlos Rivera Estevez, Primer Secretario. Agregó que se constituyó en el Congreso para verificar si las personas están legalmente detenidas o sufren algún vejamen.
La diligencia fue solicitada vía telefónica, Willy Estuardo Sánchez, debido a las manifestaciones que se desarrollan en las afueras del Congreso, detalló el juez Elías Flores.
El diputado, Nery Ramos, indicó que desconocen el origen de la exhibición personal, descartó que la exhibición personal tenga relación con la manifestación que desarrollan exmilitares ex Patrulleros de Autodefensa Civil alrededor de la sede del Legislativo.
"Desconocemos, como miembros de Junta Directiva, nadie ha pedido ninguna exhibición, la sesión se desarrolla sin ningún inconveniente la sesión de hoy, vamos a verificar que pasa", manifestó.
Posteriormente el diputado Nery Ramos, indicó que la solicitud, fue planteada por un miembro del Departamento Jurídico del Congreso, de manera unilateral, y sin consultarlo a la Junta Directiva. "Rechazó esa iniciativa, inconsulta por parte de un miembro del Departamento Jurídico".
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*