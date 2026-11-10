Juramentan a diputado por Zacapa

Marvin Esaú Rivas Castañeda, fue juramentado como diputado del Congreso de la República, la tarde de este martes 10 de noviembre, para ocupar la curul que quedó vacante en el Congreso tras el asesinato del diputado Julio César Portillo, representante del departamento de Zacapa.
Rivas Castañeda participó como candidato a diputado distrital por Zacapa en la segunda posición de la nómina del partido Cabal durante las elecciones generales de 2023, detrás de Portillo, quien encabezó la lista.
Con un minuto de silencio, así como la colocación del moño negro en el asta de la bandera en el centro del Hemiciclo Parlamentario, el Congreso de la República rindió homenaje póstumo al diputado Julio César Portillo Paz, quien falleció el pasado viernes luego de sufrir un atentado en Río Hondo, Zacapa, en donde también perdieron la vida tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC): Fernando Antonio Reyes Aldana, Érick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol.
El Presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres dio lectura al acuerdo de pésame por medio del cual también se rechaza el hecho de violencia que cobró la vida del legislador. Seguidamente, invitó a los representantes Julio López, Quinto Secretario de la Junta Directiva y a Jorge Mario Villagrán, del bloque Azul, a colocar un moño negro al pabellón Nacional.
El diputado José Inés Castillo, jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lamentó el ataque que sufrió diputado que representaba al departamento de Zacapa. También emitieron mensajes de solidaridad y rechazo diputados como Bryron Rodríguez, Allan Rodríguez, Carlos Calderón, Sergio Célis, Andrea Reyes, entre otros.
El representante Portillo Paz, a sus 35 años, cumplía su primera legislatura, hasta su fallecimiento, fungió como vicepresidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Comisión de Relaciones Exteriores, así como secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas. Asimismo, integraba la Sala de la Juventud y de Energía y Minas.
La X Legislatura se solidarizó con la familia del diputado y expresó su más sincera condolencia y solidaridad con las familias de los tres agentes acaecidos, que también perdieron la vida en el atentado.
El Congreso también condenó todo acto de violencia e inseguridad que atente contra la vida y tranquilidad de la ciudadanía en general, e insta a las autoridades a agotar los medios para lograr una investigación exhaustiva, transparente e imparcial, que permita esclarecer de forma rigurosa este lamentable hecho.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*